11:22 28.06.2022 (обновлено: 15:13 28.06.2022)
Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова
Критик Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Юрия Шатунова
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сергей Соседов объяснил, почему не так много звезд пришло проститься с Юрием Шатуновым. Критик считает, что коллеги прохладно относились к солисту "Ласкового мая".
"Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями", – сказал Соседов.
27 июня, 13:03ШоубизК гробу Шатунова возложили две тонны роз
В комментарии порталу Teleprogramma.pro критик сравнил Шатунова с Ольгой Бузовой.
"У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. Он был как Бузова современная. Посредственность", – заключил Сергей.
Ранее в социальных сетях звезд подписчики выразили недовольство отсутствием траура по Шатунову. В частности, критике подверглись Ксения Бородина, Филипп Киркоров и Ольга Орлова.