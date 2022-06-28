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Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова - РИА Новости, 28.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220628/sosedov-1798621749.html
Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова
Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова - РИА Новости, 28.06.2022
Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова
Сергей Соседов объяснил, почему не так много звезд пришло проститься с Юрием Шатуновым. Критик считает, что коллеги прохладно относились к солисту "Ласкового... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:22
2022-06-28T15:13
шоубиз
знаменитости
сергей соседов
шоу-бизнес
ольга бузова
ксения бородина
филипп киркоров
инфаркты
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сергей Соседов объяснил, почему не так много звезд пришло проститься с Юрием Шатуновым. Критик считает, что коллеги прохладно относились к солисту "Ласкового мая".В комментарии порталу Teleprogramma.pro критик сравнил Шатунова с Ольгой Бузовой.Ранее в социальных сетях звезд подписчики выразили недовольство отсутствием траура по Шатунову. В частности, критике подверглись Ксения Бородина, Филипп Киркоров и Ольга Орлова.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html
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знаменитости, сергей соседов, шоу-бизнес, ольга бузова, ксения бородина, филипп киркоров, инфаркты
11:22 28.06.2022 (обновлено: 15:13 28.06.2022)
 
Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Шатунова

Критик Сергей Соседов объяснил отсутствие звезд на похоронах Юрия Шатунова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сергей Соседов объяснил, почему не так много звезд пришло проститься с Юрием Шатуновым. Критик считает, что коллеги прохладно относились к солисту "Ласкового мая".

"Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями", – сказал Соседов.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:03Шоубиз
К гробу Шатунова возложили две тонны роз
В комментарии порталу Teleprogramma.pro критик сравнил Шатунова с Ольгой Бузовой.

"У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. Он был как Бузова современная. Посредственность", – заключил Сергей.

Ранее в социальных сетях звезд подписчики выразили недовольство отсутствием траура по Шатунову. В частности, критике подверглись Ксения Бородина, Филипп Киркоров и Ольга Орлова.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 12:05Шоубиз
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ШоубизЗнаменитостиСергей СоседовШоу-бизнесОльга БузоваКсения БородинаФилипп Киркоровинфаркты
 
 
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