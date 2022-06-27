https://ria.ru/20220627/borodina-1798456662.html

Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову

Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову - РИА Новости, 27.06.2022

Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову

Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:55

2022-06-27T15:55

2022-06-27T15:55

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть солиста "Ласкового мая".В свою очередь, Бородина заявила, что посвятила артисту несколько сообщений в социальных сетях.Критике за отсутствие траура по Шатунову подверглись и другие звезды, например, Филипп Киркоров.Досталось и Ольге Орловой, которая заявила, что не ходит на похороны к артистам, которых не знает лично.В общей сложности на прощание с Юрием пришло 16 тысяч поклонников. Они принесли к его гробу две тонны роз.

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, филипп киркоров, ольга орлова, ксения бородина, шоу-бизнес