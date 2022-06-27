https://ria.ru/20220627/borodina-1798456662.html
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову - РИА Новости, 27.06.2022
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову
Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:55
2022-06-27T15:55
2022-06-27T15:55
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
филипп киркоров
ольга орлова
ксения бородина
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739575877_0:348:1678:1292_1920x0_80_0_0_97e77f19189c1835f3ca9e2d6bb7ef1c.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть солиста "Ласкового мая".В свою очередь, Бородина заявила, что посвятила артисту несколько сообщений в социальных сетях.Критике за отсутствие траура по Шатунову подверглись и другие звезды, например, Филипп Киркоров.Досталось и Ольге Орловой, которая заявила, что не ходит на похороны к артистам, которых не знает лично.В общей сложности на прощание с Юрием пришло 16 тысяч поклонников. Они принесли к его гробу две тонны роз.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739575877_0:376:1678:1635_1920x0_80_0_0_0706d42672c0db05964d24d02342e6de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий шатунов, филипп киркоров, ольга орлова, ксения бородина, шоу-бизнес
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по умершему от инфаркта Шатунову
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть солиста "Ласкового мая".
"Вы публичный человек, и люди ждали и ждут реакции, такова доля публичности, вот и все", – написали Ксении.
В свою очередь, Бородина заявила, что посвятила артисту несколько сообщений в социальных сетях.
Критике за отсутствие траура по Шатунову подверглись и другие звезды, например, Филипп Киркоров.
"Филя видимо не в курсе, что его коллега скончался", "Филипп – эгоист, про Шатунова молчит упорно, фу, как некрасиво", – отметили пользователи.
Досталось и Ольге Орловой, которая заявила, что не ходит на похороны к артистам, которых не знает лично.
"Вы серьезно про Шатунова? А что, чтобы прийти на похороны, надо лично знать человека? Или весь народ, который пришел к нему, знал его лично", – написали в комментариях.
В общей сложности на прощание с Юрием пришло 16 тысяч поклонников. Они принесли
к его гробу две тонны роз.