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Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/borodina-1798456662.html
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову - РИА Новости, 27.06.2022
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову
Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:55
2022-06-27T15:55
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
филипп киркоров
ольга орлова
ксения бородина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть солиста "Ласкового мая".В свою очередь, Бородина заявила, что посвятила артисту несколько сообщений в социальных сетях.Критике за отсутствие траура по Шатунову подверглись и другие звезды, например, Филипп Киркоров.Досталось и Ольге Орловой, которая заявила, что не ходит на похороны к артистам, которых не знает лично.В общей сложности на прощание с Юрием пришло 16 тысяч поклонников. Они принесли к его гробу две тонны роз.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html
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знаменитости, юрий шатунов, филипп киркоров, ольга орлова, ксения бородина, шоу-бизнес
15:55 27.06.2022
 
Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по Шатунову

Бородину и Киркорова осудили за отсутствие траура по умершему от инфаркта Шатунову

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : @borodylia
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ксению Бородину в социальных сетях осудили за отсутствие траура по Юрию Шатунову. Подписчики посчитали, что ведущая недостаточно активно отреагировала на смерть солиста "Ласкового мая".

"Вы публичный человек, и люди ждали и ждут реакции, такова доля публичности, вот и все", – написали Ксении.

В свою очередь, Бородина заявила, что посвятила артисту несколько сообщений в социальных сетях.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Критике за отсутствие траура по Шатунову подверглись и другие звезды, например, Филипп Киркоров.

"Филя видимо не в курсе, что его коллега скончался", "Филипп – эгоист, про Шатунова молчит упорно, фу, как некрасиво", – отметили пользователи.

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Досталось и Ольге Орловой, которая заявила, что не ходит на похороны к артистам, которых не знает лично.

"Вы серьезно про Шатунова? А что, чтобы прийти на похороны, надо лично знать человека? Или весь народ, который пришел к нему, знал его лично", – написали в комментариях.

В общей сложности на прощание с Юрием пришло 16 тысяч поклонников. Они принесли к его гробу две тонны роз.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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ШоубизЗнаменитостиЮрий ШатуновФилипп КиркоровОльга ОрловаКсения БородинаШоу-бизнес
 
 
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