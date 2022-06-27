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К гробу Шатунова возложили две тонны роз - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html
К гробу Шатунова возложили две тонны роз
К гробу Шатунова возложили две тонны роз - РИА Новости, 27.06.2022
К гробу Шатунова возложили две тонны роз
Почтить память Юрия Шатунова пришли в Москве свыше 16 тысяч поклонников, к гробу певца возложили две тонны роз, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:03
2022-06-27T13:04
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
инфаркты
ласковый май
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почтить память Юрия Шатунова пришли в Москве свыше 16 тысяч поклонников, к гробу певца возложили две тонны роз, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".Отмечается, что на сильной жаре восемь поклонников исполнителя почувствовали недомогание. Им оказали помощь дежурившие на месте медики. Нарушений правопорядка выявлено не было.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь". Для близких певца была организована закрытая церемония прощания.
https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, инфаркты, ласковый май
13:03 27.06.2022 (обновлено: 13:04 27.06.2022)
 
К гробу Шатунова возложили две тонны роз

К гробу Шатунова более 16 тысяч поклонников возложили две тонны роз

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почтить память Юрия Шатунова пришли в Москве свыше 16 тысяч поклонников, к гробу певца возложили две тонны роз, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".
"В похоронном доме Троекурово простились с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Почтить память артиста пришли свыше 16 тысяч поклонников. <...> К гробу певца возложили порядка 20 тысяч роз – две тонны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сильной жаре восемь поклонников исполнителя почувствовали недомогание. Им оказали помощь дежурившие на месте медики. Нарушений правопорядка выявлено не было.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
12:05Шоубиз
"До безумия любил": директор Шатунова вспомнил о чувствах певца к жене
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
Для близких певца была организована закрытая церемония прощания.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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