https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html

К гробу Шатунова возложили две тонны роз

К гробу Шатунова возложили две тонны роз - РИА Новости, 27.06.2022

К гробу Шатунова возложили две тонны роз

Почтить память Юрия Шатунова пришли в Москве свыше 16 тысяч поклонников, к гробу певца возложили две тонны роз, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал". РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:03

2022-06-27T13:03

2022-06-27T13:04

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юрий шатунов

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инфаркты

ласковый май

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Почтить память Юрия Шатунова пришли в Москве свыше 16 тысяч поклонников, к гробу певца возложили две тонны роз, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Ритуал".Отмечается, что на сильной жаре восемь поклонников исполнителя почувствовали недомогание. Им оказали помощь дежурившие на месте медики. Нарушений правопорядка выявлено не было.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь". Для близких певца была организована закрытая церемония прощания.

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, инфаркты, ласковый май