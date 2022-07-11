Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/morozhenoe-1801595152.html
Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным
Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным - РИА Новости, 11.07.2022
Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным
Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. О каких десертах идет речь и в чем их ценность для организма, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T04:15
2022-07-11T04:15
общество
здоровье
маргарита арзуманян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064597_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_9e460fa8d3423412624135847521cf82.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. О каких десертах идет речь и в чем их ценность для организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.В обычном мороженом, которое мы покупаем в магазинах, содержится слишком много сахара, консервантов и других вредных для здоровья ингредиентов, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян. По ее словам, вкусовые качества любимого многими россиянами лакомства не пострадают, если готовить его самостоятельно, зато пользы от этого блюда будет намного больше.Диетолог рекомендует делать мороженое из фруктов и сливок, без добавления сахара."Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельченные финики. Они придают сладость, но эта другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно тоже не использовать сахар, то есть это просто измельченные фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немножечко сливок и замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере. Получается очень вкусное мороженое", – отметила Арзуманян.Еще один способ сделать мороженое ценным для организма продуктом – включить в его состав овощи и зелень, например, помидоры и базилик, продолжила она."Овощное мороженое имеет низкое содержание фруктозы. В нем сохраняются полезные волокна. Полезным бактериям нашего кишечника необходима клетчатка и все антиоксиданты, полифенолы – красящие вещества овощей. Например, в помидоре это ликопин. В базилик тоже входят антиоксиданты, клетчатка и витамины", – уточнила Арзуманян.Если добавить в мороженое горох, десерт станет более сытным, сказала она. А тыква сделает блюдо особенно вкусным, уверена диетолог."Чем разнообразнее количество растительных компонентов, поступающих в наш организм, тем лучше для микробиоты", – подчеркнула Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220709/frukty-1801359449.html
https://rsport.ria.ru/20220708/limon-1801238672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064597_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_e01661fb391a9cb19b8a0f335a470ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, маргарита арзуманян
04:15 11.07.2022
 
Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным

Диетолог Арзуманян назвала два способа сделать мороженое полезным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мороженое. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. О каких десертах идет речь и в чем их ценность для организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
В обычном мороженом, которое мы покупаем в магазинах, содержится слишком много сахара, консервантов и других вредных для здоровья ингредиентов, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян. По ее словам, вкусовые качества любимого многими россиянами лакомства не пострадают, если готовить его самостоятельно, зато пользы от этого блюда будет намного больше.
Фрукты - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 02:15
Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов
Диетолог рекомендует делать мороженое из фруктов и сливок, без добавления сахара.
"Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельченные финики. Они придают сладость, но эта другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно тоже не использовать сахар, то есть это просто измельченные фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немножечко сливок и замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере. Получается очень вкусное мороженое", – отметила Арзуманян.
Еще один способ сделать мороженое ценным для организма продуктом – включить в его состав овощи и зелень, например, помидоры и базилик, продолжила она.
"Овощное мороженое имеет низкое содержание фруктозы. В нем сохраняются полезные волокна. Полезным бактериям нашего кишечника необходима клетчатка и все антиоксиданты, полифенолы – красящие вещества овощей. Например, в помидоре это ликопин. В базилик тоже входят антиоксиданты, клетчатка и витамины", – уточнила Арзуманян.
Если добавить в мороженое горох, десерт станет более сытным, сказала она. А тыква сделает блюдо особенно вкусным, уверена диетолог.
"Чем разнообразнее количество растительных компонентов, поступающих в наш организм, тем лучше для микробиоты", – подчеркнула Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
Ребенок пьет воду с лимоном
8 июля, 16:00ЗОЖ
Вода с лимоном: польза и вред, способы приготовления
 
ОбществоЗдоровьеМаргарита Арзуманян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала