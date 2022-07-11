https://ria.ru/20220711/morozhenoe-1801595152.html

Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным

Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным - РИА Новости, 11.07.2022

Диетолог назвала два способа сделать мороженое полезным

Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. О каких десертах идет речь и в чем их ценность для организма, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:15

2022-07-11T04:15

2022-07-11T04:15

общество

здоровье

маргарита арзуманян

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мороженое может быть не только вкусным, но и полезным. О каких десертах идет речь и в чем их ценность для организма, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.В обычном мороженом, которое мы покупаем в магазинах, содержится слишком много сахара, консервантов и других вредных для здоровья ингредиентов, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян. По ее словам, вкусовые качества любимого многими россиянами лакомства не пострадают, если готовить его самостоятельно, зато пользы от этого блюда будет намного больше.Диетолог рекомендует делать мороженое из фруктов и сливок, без добавления сахара."Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельченные финики. Они придают сладость, но эта другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно тоже не использовать сахар, то есть это просто измельченные фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немножечко сливок и замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере. Получается очень вкусное мороженое", – отметила Арзуманян.Еще один способ сделать мороженое ценным для организма продуктом – включить в его состав овощи и зелень, например, помидоры и базилик, продолжила она."Овощное мороженое имеет низкое содержание фруктозы. В нем сохраняются полезные волокна. Полезным бактериям нашего кишечника необходима клетчатка и все антиоксиданты, полифенолы – красящие вещества овощей. Например, в помидоре это ликопин. В базилик тоже входят антиоксиданты, клетчатка и витамины", – уточнила Арзуманян.Если добавить в мороженое горох, десерт станет более сытным, сказала она. А тыква сделает блюдо особенно вкусным, уверена диетолог."Чем разнообразнее количество растительных компонентов, поступающих в наш организм, тем лучше для микробиоты", – подчеркнула Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220709/frukty-1801359449.html

https://rsport.ria.ru/20220708/limon-1801238672.html

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общество, здоровье, маргарита арзуманян