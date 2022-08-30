Погружной или стационарный: как выбрать блендер по мощности и функциям
Оглавление
- Как выбрать блендер
- Виды блендеров
- Погружной
- Стационарный
- Комбинированный
- Блендер-суповарка
- Блендер-соковыжималка
- Блендер "to go"
- Мощность
- Скоростные режимы
- Типы управления
- Тип питания
- Тип ножей
- Материал корпуса и элементов
- Насадки
- Какой блендер выбрать для дома
- Правила эксплуатации
- Уход за блендером
- Советы экспертов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Блендер - незаменимый помощник на кухне, который очень облегчает готовку. Как разобраться в большом количестве моделей и выбрать лучшее устройство под свои задачи, какие бывают блендеры по мощности, скорости, в чем отличия погружного варианта от стационарного, советы экспертов о выборе качественного прибора в 2022 году, - в материале РИА Новости.
Как выбрать блендер
Блендер был изобретен в 1922 году американцем С. Поплавски. В то время в США действовал сухой закон, поэтому были популярны алкогольные коктейли, которые продавать не запрещалось. Смешивать ингредиенты вручную физически тяжело, поэтому появление шейкера и электрического блендера (почти одновременно) восприняли с энтузиазмом. В 1935 году производитель техники для кухни Ф. Осиус понял, что смешивать этим приспособлением можно не только алкоголь, но и любые жидкости, а миллионер Ф. Уорринг запустил в массовое производство усовершенствованный блендер, который мог также измельчать, резать и делать пюре. В последующие годы были придуманы различные насадки, стали использовать двигатели разных мощностей, менялся корпус и размер, пока не появился современный блендер, который сейчас есть на кухне практически в каждой семье. На данный момент разновидностей этой техники настолько много, что не всегда можно понять, какую из них выбрать.
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Виды блендеров
Основных видов всего три: погружной, стационарный и комбинированный, который совмещает функционал предыдущих моделей. "Несмотря на наличие широкого выбора разновидностей блендеров, таких как: погружной, стационарный, блендер-суповарка, блендер-соковыжималка и блендер "to go", - приоритетными все еще остаются два основных направления: погружной и стационарный. В основном это связано с тем, что они выполняют главную задачу блендера, а остальные вариативности дополняют эту функцию в зависимости от индивидуального запроса каждого", - рассказывает эксперт магазина электроники и бытовой техники "Ситилинк".
Погружной
Это устройство представляет собой электродвигатель в корпусе и насадку для измельчения продуктов. Часто в комплект входит стакан и насадка-венчик для взбивания. Этот вид прекрасно справляется с основными задачами на кухне.
Преимущества:
- —компактность и легкий вес;
- —универсальность, работает с любым объемом продуктов, так как ножи расположены достаточно низко;
- —простота в обслуживании: легко моется;
- —мобильность (есть модели на аккумуляторе, которые можно использовать вне дома);
Недостатки:
- —большинство моделей не имеют фиксации кнопки, поэтому при работе ее необходимо держать все время нажатой;
- —при неаккуратном или неумелом использовании разбрызгивает продукты.
Стационарный
Блендеры в магазине бытовой техники
Стационарный выглядит как цельная конструкция с чашей и сменными насадками.
"Имеет объемный кувшин, в нем крайне удобно измельчать фрукты и ягоды, хорошо подходит для больших объемов жидкостей, однако занимает много места. Такое устройство будет измельчать более мелко, но некоторые продукты, такие как орехи, могут оставаться стенках чаши", - отмечает эксперт.
Преимущества стационарного блендера:
- —скорость смешивания;
- —удобно работать с большими объемами;
- —многофункциональность (способен не только измельчать, но и делать паштет, нарезать продукты);
- —большая мощность.
К недостаткам можно отнести:
- —плохо работает с маленькими объемами;
- —для того, чтобы промыть устройство после работы, потребуется значительно больше времени, чем у погружного.
Комбинированный
Комбинированные блендеры совмещают в себе функционал нескольких приборов, например, стационарного и измельчителя, стационарного и суповарки и так далее. А погружная модель с различными насадками может успешно заменить миксер, кофемолку, мясорубку. Стоит такое устройство на порядок дороже, но справляется с большинством задач. Единственный минус - громоздкость, которая окупается универсальностью.
Блендер-суповарка
Новинка схожа с обычным стационарным блендером или электрическим чайником, функционал практически совпадает, но присутствуют дополнительные функции:
- —возможность приготовления различных супов;
- —обработка продуктов паром и варка яиц;
- —приготовление каши;
- —сохранение температуры блюда в течение трех часов.
Модели подороже оснащены отсрочкой старта, регулировкой времени приготовления и температуры нагрева.
Блендер-соковыжималка
Подойдет тем, кто не мыслит своей жизни без смузи и свежевыжатых соков, а также семьям с детьми. Устройство способно совмещать функции двух агрегатов и существенно экономить место на кухне.
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Блендер "to go"
Новинка, не так давно появившаяся на рынке предназначена для приверженцев спортивного образа жизни и тех, кто подолгу находится вне дома. Конструктивно устройство похоже на обычный стационарный блендер, но имеет в своем арсенале герметично закрывающуюся емкость, которую можно взять с собой в дорогу. Функцией сохранения тепла она не оснащена, но удобна тем, что не нужно переливать приготовленный напиток в бутылочку или термос.
Мощность
© Фото : PexelsБлендер
© Фото : Pexels
Блендер
Этот параметр напрямую влияет на скорость вращения насадок и является приоритетным при выборе устройства. Какая мощность необходима, зависит от задач, которые будут выполняться.
- 1Блендеры с мощностью 300 Вт позволяют взбить яйца, приготовить коктейль, детское питание, но не справляются с измельчением твердых продуктов.
- 2Мощность 400-450 Вт позволяет дополнительно измельчить мясо и твердые сыры. Такие блендеры часто имеют турбо-режим, который заставляет двигатель работать в полную силу, но следует помнить, что максимальные обороты в течение длительного времени могут вывести агрегат из строя, поэтому пользоваться таким режимом нужно не более 30 секунд подряд, потом давать блендеру отдохнуть на 5-10 секунд.
- 3Средний уровень мощности - 500-700 Вт. Позволяет справляться со всеми основными видами работ: измельчить мягкие и твердые продукты, расколоть лед, сделать фарш. Некоторые модели оснащены режимом "Пульс" при котором устройство во время работы краткосрочно приостанавливается, чтобы можно было увидеть, достаточно ли измельчены продукты.
- 4Уровень "выше среднего" - 700-800 Вт. Способны нарезать, дробить, смешивать, взбивать все достаточно качественно и быстро без исключений.
- 5Блендеры, обладающие мощностью от 1000 Вт и выше подойдут для работы с любыми продуктами и объемами, все ограничивается лишь прочностью насадок и чаши. Они сопоставимы с недорогими кухонными комбайнами и не требуют перерывов в работе.
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Скоростные режимы
Для приготовления блюд не всегда необходима максимальная скорость, часто она наоборот мешает, например, при смешивании коктейля или салата. Все блендеры имеют различные скоростные режимы:
- 1Фиксированный. Имеет до 10 скоростей, но переключение происходит резко, без плавного хода, поэтому рекомендуется останавливать устройство перед тем, как перейти на другую скорость вращения.
- 2Адаптивный. Скорость вращения зависит от силы нажатия на кнопку регулировки, изменяется плавно, но удобство использования зависит от типа управления. Например, у погружных блендеров приходится постоянно держать палец на кнопке.
Типы управления
По типу управления блендеры подразделяются на ручные и электронные. Первый тип надежен, долговечен и прост, но требует постоянного присутствия человека, агрегаты не имеют электронного дисплея, не могут плавно изменять скорость и работать с прерываниями, зато легкие, компактные и недорогие. Второй тип значительно больше размером, тяжелее и дороже, но более удобен в использовании и автономен, имеет дисплей. Некоторые модели имеют несколько датчиков различного типа, например, контроль за степенью измельчения продуктов. Но электронное управление менее надежно, боится механических воздействий.
Девушка готовит смузи
Тип питания
Большинство устройств оснащены шнуром длиной до 1,5 метров и работают от сети. Такой вариант надежен и удобен на небольшой кухне. Существуют также беспроводные модели, работающие от аккумулятора, они удобны на большой кухне с несколькими рабочими поверхностями или в пути, но время их работы без подзарядки ограничено (20-30 минут).
Тип ножей
Ножи - это одна из важнейших частей блендера, так как именно от них зависит качество и скорость измельчения продуктов. Чем больше лезвий у ножа, тем быстрее происходит измельчение. Формы ножей могут быть самые разные, но делятся они на две большие группы: изогнутые и прямые. Первые измельчают и перемешивают значительно качественнее, чем вторые.
Материал корпуса и элементов
Корпус блендера может быть сделан из пластика, нержавеющей стали. Пластиковый легче, дешевле, но не выдерживает ударов, металлический прочный, тяжелый. При выборе блендера материал корпуса - это последнее, на что следует обращать внимание, он не влияет на функционал.
Чаши могут быть пластиковыми, стеклянными и тритановыми.
Пластиковые чаши отлично подходят для смузи, молочных коктейлей, кремов из не красящихся продуктов и жидкостей, они достаточно легкие и устойчивые (что не скажешь о стеклянных). Эксперт советует при покупке блендера с пластиковой чашей обратить внимание на маркировку: цифры 1, 5 и буквенные коды PETE или PP обозначают безопасный вид пластика. Не нужно выбирать чаши из поликарбоната (бисфенола А). Его можно узнать по цифре 7 и коду OTHER. Под воздействием кислот фруктов и при нагревании поликарбонат может попасть в смузи или суп-пюре. А еще некачественный пластик будет впитывать запахи. Блендеры с пластиковыми чашами обычно недорогие. Они могут покраситься, если смешивать в них продукты вроде свеклы, моркови, куркумы, черноплодной рябины.
По словам эксперта, стеклянные чаши хорошо подойдут для твердых ингредиентов вроде орехов, сыров, специй, горячих и холодных продуктов, супов-пюре, сорбета из замороженных фруктов, обычно они установлены в стационарных блендерах и дороже пластиковых.
Стеклянная чаша не впитывает запахи и не царапается, даже если измельчать в ней лед. Если выбрать термостойкое стекло, ему будут не страшны температурные перепады и горячие жидкости температурой выше 70⁰С. Единственный минус такой чаши — она тяжелая, неудобно ее часто доставать и мыть.
Тритановая чаша подходит для приготовления любых блюд из красящих, твердых, холодных и даже горячих продуктов и жидкостей. Тритан — это тоже пластик, но сверхпрочный, крепкий, не царапается и устойчив к высоким температурам. А главное — он не содержит вредные вещества бисфенолы. Блендер с тритановым корпусом по цене идентичен стеклянному.
Насадки
Для стационарных блендеров, как правило, насадки не изготавливаются, в некоторых моделях предусмотрена замена ножей. Погружные устройства оснащаются самыми различными приспособлениями, в комплекте к стандартному агрегату идут три насадки:
- —Насадка-блендер измельчает и смешивает, справляется с основными задачами, ради которых устройство и покупают.
- —Венчик предназначен для взбивания жидкостей.
- —Чаша-измельчитель может иметь в комплекте сменные ножи, предназначенные для измельчения, нарезки, терки продуктов или колки льда.
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Некоторые производители оснащают свои модели дополнительными насадками, например:
- —Мельничка - маленькая чаша с ножом на дне, хорошо измельчает твердые продукты в небольшом количестве (черный перец, кофе, чеснок).
- —Насадка для пюре имеет пластиковый нож, поэтому картофельное пюре получается нежным и воздушным, чего невозможно достичь металлическим ножом.
- —Вакуумный насос помогает выкачать воздух из специальных контейнеров и мешков для хранения продуктов.
Также существуют реже встречающиеся насадки для замешивания теста, приготовления майонеза.
Какой блендер выбрать для дома
При выборе необходимо руководствоваться в первую очередь теми функциями, которые больше всего нужны. Эксперт "Ситилинка" подготовил небольшой чек-лист, который поможет учесть все важные характеристики:
- —Наличие ручки — чтобы было удобно держать.
- —Наличие мерной шкалы для удобства определения объема приготовленной порции и точного соответствия рецептам.
- —Важно, чтобы крышка плотно закрывалась, также в ней должно быть отверстие, которое пригодится, чтобы добавлять продукты в процессе работы.
- —Если нужно готовить большие порции, то чаша должна быть не менее 0,5 литра. Например, чтобы приготовить крем-суп на всю семью кувшин понадобится не менее 1 литра.
- —Чтобы было удобнее мыть, основание должно быть достаточно широким.
- —Для удобства проталкивания больших кусков продуктов в наличии должен быть толкатель. Он ускоряет процесс смешивания и измельчения.
- —Наличие дополнительных емкостей тоже немаловажно. В том числе бутылочка для смузи и или мельничка на случай, если по утрам нужно измельчать зерна кофе.
Правила эксплуатации
Чтобы прибор служил долго и не ломался, нужно придерживаться некоторых правил:
- —В стационарных блендерах не стоит закладывать чашу доверху, устройство просто не справится с задачей. Идеальный вариант - заполнение на треть, максимум на половину.
- —Не нужно заливать в чашу кипяток, это негативно влияет на прибор, а пластиковая может деформироваться и потемнеть.
- —Если блендер долго работает, необходимо давать ему отдых во избежание перегрева двигателя.
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Уход за блендером
Блендер нуждается в элементарном уходе:
- —Стоит внимательно относиться к уплотнительным прокладкам и время от времени смазывать их растительным маслом.
- —Нельзя оставлять блендер грязным, особенно с пластиковой чашей, которая легко впитывает запахи.
- —Чтоб быстро и качественно промыть чашу-измельчитель, можно налить в нее теплую воду и каплю моющего средства и включить блендер на минимальной мощности. Это позволит вымыть все остатки пищи из труднодоступных мест.
- —Корпус нельзя погружать в воду для очистки, в большинстве случаев он не защищен от попадания влаги внутрь.
Советы экспертов
По словам эксперта, покупателю в первую очередь необходимо определиться с выбором погружного или стационарного блендера, а потом уже рассматривать модели и дополнительный функционал. Вот несколько основных отличий: стационарный блендер имеет объемный кувшин для измельчения, в то время как погружной можно использовать с теми емкостями, которые удобны вам. Так, в стационарном блендере крайне удобно измельчать фрукты и ягоды, он хорошо подходит для больших объемов жидкостей, однако занимает много места. Погружной блендер достаточно компактный и применим для основных кулинарных задач, один из плюсов – возможность менять насадки, из минусов – полностью ручное управление, что лишает его дополнительных программ, которые есть у стационарных блендеров.