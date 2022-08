https://ria.ru/20220830/blender-1812991389.html

Погружной или стационарный: как выбрать блендер по мощности и функциям

общество

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Блендер - незаменимый помощник на кухне, который очень облегчает готовку. Как разобраться в большом количестве моделей и выбрать лучшее устройство под свои задачи, какие бывают блендеры по мощности, скорости, в чем отличия погружного варианта от стационарного, советы экспертов о выборе качественного прибора в 2022 году, - в материале РИА Новости.Как выбрать блендерБлендер был изобретен в 1922 году американцем С. Поплавски. В то время в США действовал сухой закон, поэтому были популярны алкогольные коктейли, которые продавать не запрещалось. Смешивать ингредиенты вручную физически тяжело, поэтому появление шейкера и электрического блендера (почти одновременно) восприняли с энтузиазмом. В 1935 году производитель техники для кухни Ф. Осиус понял, что смешивать этим приспособлением можно не только алкоголь, но и любые жидкости, а миллионер Ф. Уорринг запустил в массовое производство усовершенствованный блендер, который мог также измельчать, резать и делать пюре. В последующие годы были придуманы различные насадки, стали использовать двигатели разных мощностей, менялся корпус и размер, пока не появился современный блендер, который сейчас есть на кухне практически в каждой семье. На данный момент разновидностей этой техники настолько много, что не всегда можно понять, какую из них выбрать.Виды блендеровОсновных видов всего три: погружной, стационарный и комбинированный, который совмещает функционал предыдущих моделей. "Несмотря на наличие широкого выбора разновидностей блендеров, таких как: погружной, стационарный, блендер-суповарка, блендер-соковыжималка и блендер "to go", - приоритетными все еще остаются два основных направления: погружной и стационарный. В основном это связано с тем, что они выполняют главную задачу блендера, а остальные вариативности дополняют эту функцию в зависимости от индивидуального запроса каждого", - рассказывает эксперт магазина электроники и бытовой техники "Ситилинк".ПогружнойЭто устройство представляет собой электродвигатель в корпусе и насадку для измельчения продуктов. Часто в комплект входит стакан и насадка-венчик для взбивания. Этот вид прекрасно справляется с основными задачами на кухне.Преимущества:Недостатки:СтационарныйСтационарный выглядит как цельная конструкция с чашей и сменными насадками."Имеет объемный кувшин, в нем крайне удобно измельчать фрукты и ягоды, хорошо подходит для больших объемов жидкостей, однако занимает много места. Такое устройство будет измельчать более мелко, но некоторые продукты, такие как орехи, могут оставаться стенках чаши", - отмечает эксперт.Преимущества стационарного блендера:К недостаткам можно отнести:КомбинированныйКомбинированные блендеры совмещают в себе функционал нескольких приборов, например, стационарного и измельчителя, стационарного и суповарки и так далее. А погружная модель с различными насадками может успешно заменить миксер, кофемолку, мясорубку. Стоит такое устройство на порядок дороже, но справляется с большинством задач. Единственный минус - громоздкость, которая окупается универсальностью.Блендер-суповаркаНовинка схожа с обычным стационарным блендером или электрическим чайником, функционал практически совпадает, но присутствуют дополнительные функции:Модели подороже оснащены отсрочкой старта, регулировкой времени приготовления и температуры нагрева.Блендер-соковыжималкаПодойдет тем, кто не мыслит своей жизни без смузи и свежевыжатых соков, а также семьям с детьми. Устройство способно совмещать функции двух агрегатов и существенно экономить место на кухне.Блендер "to go"Новинка, не так давно появившаяся на рынке предназначена для приверженцев спортивного образа жизни и тех, кто подолгу находится вне дома. Конструктивно устройство похоже на обычный стационарный блендер, но имеет в своем арсенале герметично закрывающуюся емкость, которую можно взять с собой в дорогу. Функцией сохранения тепла она не оснащена, но удобна тем, что не нужно переливать приготовленный напиток в бутылочку или термос.МощностьЭтот параметр напрямую влияет на скорость вращения насадок и является приоритетным при выборе устройства. Какая мощность необходима, зависит от задач, которые будут выполняться.Скоростные режимыДля приготовления блюд не всегда необходима максимальная скорость, часто она наоборот мешает, например, при смешивании коктейля или салата. Все блендеры имеют различные скоростные режимы:Типы управленияПо типу управления блендеры подразделяются на ручные и электронные. Первый тип надежен, долговечен и прост, но требует постоянного присутствия человека, агрегаты не имеют электронного дисплея, не могут плавно изменять скорость и работать с прерываниями, зато легкие, компактные и недорогие. Второй тип значительно больше размером, тяжелее и дороже, но более удобен в использовании и автономен, имеет дисплей. Некоторые модели имеют несколько датчиков различного типа, например, контроль за степенью измельчения продуктов. Но электронное управление менее надежно, боится механических воздействий.Тип питанияБольшинство устройств оснащены шнуром длиной до 1,5 метров и работают от сети. Такой вариант надежен и удобен на небольшой кухне. Существуют также беспроводные модели, работающие от аккумулятора, они удобны на большой кухне с несколькими рабочими поверхностями или в пути, но время их работы без подзарядки ограничено (20-30 минут).Тип ножейНожи - это одна из важнейших частей блендера, так как именно от них зависит качество и скорость измельчения продуктов. Чем больше лезвий у ножа, тем быстрее происходит измельчение. Формы ножей могут быть самые разные, но делятся они на две большие группы: изогнутые и прямые. Первые измельчают и перемешивают значительно качественнее, чем вторые.Материал корпуса и элементовКорпус блендера может быть сделан из пластика, нержавеющей стали. Пластиковый легче, дешевле, но не выдерживает ударов, металлический прочный, тяжелый. При выборе блендера материал корпуса - это последнее, на что следует обращать внимание, он не влияет на функционал.Чаши могут быть пластиковыми, стеклянными и тритановыми.Пластиковые чаши отлично подходят для смузи, молочных коктейлей, кремов из не красящихся продуктов и жидкостей, они достаточно легкие и устойчивые (что не скажешь о стеклянных). Эксперт советует при покупке блендера с пластиковой чашей обратить внимание на маркировку: цифры 1, 5 и буквенные коды PETE или PP обозначают безопасный вид пластика. Не нужно выбирать чаши из поликарбоната (бисфенола А). Его можно узнать по цифре 7 и коду OTHER. Под воздействием кислот фруктов и при нагревании поликарбонат может попасть в смузи или суп-пюре. А еще некачественный пластик будет впитывать запахи. Блендеры с пластиковыми чашами обычно недорогие. Они могут покраситься, если смешивать в них продукты вроде свеклы, моркови, куркумы, черноплодной рябины.По словам эксперта, стеклянные чаши хорошо подойдут для твердых ингредиентов вроде орехов, сыров, специй, горячих и холодных продуктов, супов-пюре, сорбета из замороженных фруктов, обычно они установлены в стационарных блендерах и дороже пластиковых.Стеклянная чаша не впитывает запахи и не царапается, даже если измельчать в ней лед. Если выбрать термостойкое стекло, ему будут не страшны температурные перепады и горячие жидкости температурой выше 70⁰С. Единственный минус такой чаши — она тяжелая, неудобно ее часто доставать и мыть.Тритановая чаша подходит для приготовления любых блюд из красящих, твердых, холодных и даже горячих продуктов и жидкостей. Тритан — это тоже пластик, но сверхпрочный, крепкий, не царапается и устойчив к высоким температурам. А главное — он не содержит вредные вещества бисфенолы. Блендер с тритановым корпусом по цене идентичен стеклянному.НасадкиДля стационарных блендеров, как правило, насадки не изготавливаются, в некоторых моделях предусмотрена замена ножей. Погружные устройства оснащаются самыми различными приспособлениями, в комплекте к стандартному агрегату идут три насадки:Некоторые производители оснащают свои модели дополнительными насадками, например:Также существуют реже встречающиеся насадки для замешивания теста, приготовления майонеза.Какой блендер выбрать для домаПри выборе необходимо руководствоваться в первую очередь теми функциями, которые больше всего нужны. Эксперт "Ситилинка" подготовил небольшой чек-лист, который поможет учесть все важные характеристики:Правила эксплуатацииЧтобы прибор служил долго и не ломался, нужно придерживаться некоторых правил:Уход за блендеромБлендер нуждается в элементарном уходе:Советы экспертовПо словам эксперта, покупателю в первую очередь необходимо определиться с выбором погружного или стационарного блендера, а потом уже рассматривать модели и дополнительный функционал. Вот несколько основных отличий: стационарный блендер имеет объемный кувшин для измельчения, в то время как погружной можно использовать с теми емкостями, которые удобны вам. Так, в стационарном блендере крайне удобно измельчать фрукты и ягоды, он хорошо подходит для больших объемов жидкостей, однако занимает много места. Погружной блендер достаточно компактный и применим для основных кулинарных задач, один из плюсов – возможность менять насадки, из минусов – полностью ручное управление, что лишает его дополнительных программ, которые есть у стационарных блендеров.

