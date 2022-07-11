https://ria.ru/20220711/korovka-1801257464.html

"Это не та божья коровка". Россия переживает нашествие хищных арлекинов

"Это не та божья коровка". Россия переживает нашествие хищных арлекинов - РИА Новости, 11.07.2022

"Это не та божья коровка". Россия переживает нашествие хищных арлекинов

На юге России заметили большие скопления божьих коровок. Но это не привычные нам с детства насекомые, а чужеродный вид, неприятный для людей и потенциально... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:01

наука

россия

курская область

москва

биология

насекомые

краснодарский край

анапа

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Николай Гурьянов. На юге России заметили большие скопления божьих коровок. Но это не привычные нам с детства насекомые, а чужеродный вид, неприятный для людей и потенциально опасный для местных экосистем. Насколько серьезна новая угроза — в материале РИА Новости.Оргия в АнапеВ начале июля в Анапе тысячи жуков облепили скалы, растения, постройки. В соцсетях публиковали впечатляющие фото и видео. Эксперты сообщили, что это нашествие пришлого вида — Harmonia axyridis."Такое бывает, если божьи коровки уходят на зимовку или когда после продолжительной плохой погоды устанавливается хорошая — и насекомые приступают к размножению, — объясняет РИА Новости зоолог Илья Гомыранов. — Во втором случае скопления этих жуков можно увидеть на берегах водоемов, на камнях — там, где им удобно спариваться".У этого хищного насекомого много вариантов расцветки и имен. В России — арлекин, гармония изменчивая, азиатская божья коровка, 19-пятнистая коровка, в США — хеллоуинский жук.Родина арлекинов — Восточная Азия. С начала XX века этот вид несколько раз внедряли в другие регионы для биологической борьбы с тлей и щитовками, в том числе в Северной Америке, на юге Европы и в Советском Союзе. Правда, в СССР они не прижились — не выдерживали холодных зим.Как это нередко бывает, инвазивный вид в какой-то момент вышел из-под контроля. За последние десятилетия он успешно вторгся в нецелевые места обитания, пожирая не только вредителей и вытесняя местных божьих коровок. В Северной Америке нашествия арлекинов отмечают с конца 1980-х, в Европе — с конца 1990-х, в России — с 2012-го. Согласно недавним исследованиям, основанным на анализе клещей и грибков, характерных для арлекинов, сейчас к нам эти жуки попали из Европы. Скорее всего, вместе с посадочным материалом.Твой дом — мой домУ арлекинов есть несколько не самых приятных особенностей. В отличие от привычных для европейской части России божьих коровок, они могут кусать человека."Обычно это происходит в период массового скопления насекомых. Поскольку жук летающий, он порой сталкивается с человеком и кусается. Впрочем, это не опасно", — говорит Гомыранов. Однако, по некоторым данным, укус инвазивной божьей коровки способен спровоцировать аллергическую реакцию.Кроме того, H. axyridis любят скопом проникать в дома и обустраиваться там на зиму. "Они хорошо себя чувствуют в Краснодарском крае. В более северных районах им довольно тяжело, поэтому там для зимовки они предпочитают наши жилища. Божьи коровки забираются под отслаивающиеся обои, между двойными окнами. Им надо, чтобы было не очень холодно, но и не очень тепло", — рассказывает зоолог.Азиатские божьи коровки выделяют желтую жидкость, оставляющую пятна, например, на стенах и мебели. Это от стресса — скажем, при попытке собрать насекомых пылесосом или веником.Вместе с тарантулами — на МосквуНа Западе уже публикуют работы о снижении популяции эндемичных видов на фоне распространения арлекинов. Для России это явление относительно новое и пока не осознается как проблема ни государством, ни научным сообществом."Конкуренция с нашими божьими коровками есть, но нельзя сказать, что критичная. К тому же хищники обычно не очень сильно влияют на экосистемы. Гораздо быстрее размножаются растительноядные формы. Арлекины достаточно специализированные, они питаются в основном тлей и больше никому не вредят", — указывает собеседник РИА Новости.Но есть и другая точка зрения. Заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев ранее сообщал, что из-за вспышки численности арлекинов "наши виды практически исчезли — во всяком случае, в прибрежной части". По его словам, инвазивные насекомые "вызывают определенные опасения, в первую очередь в плане биоразнообразия местных видов".По словам Гомыранова, сложно бороться с инвазивными божьими коровками так, чтобы не задеть эндемичные виды. Один из способов, рассматриваемых на Западе, — использование естественных паразитов и патогенов, характерных только для чуждых божьих коровок.Сейчас арлекин обитает в основном на юге России, но активно проникает и в более высокие широты. Так, несколько лет назад на массовое нашествие пятнистых жуков жаловались жители Курской области. Глобальное потепление, скорее всего, поспособствует продвижению азиатских божьих коровок дальше на север, как это происходит с богомолами и тарантулами — их встречают уже на южных подступах к Москве.

https://ria.ru/20220611/barsy-1794544985.html

https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html

https://ria.ru/20220208/okean-1771544590.html

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россия, курская область, москва, биология, насекомые, краснодарский край, анапа