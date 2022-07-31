https://ria.ru/20220731/koroed-1806253030.html

Необычное тиканье и древесная мука: что делать, если в доме завелся короед

Короед: описание жука, как выглядит, как избавиться в деревянном доме, методы борьбы

Необычное тиканье и древесная мука: что делать, если в доме завелся короед

Жук-короед поражает древесину – как живые деревья, так и изделия из них. Борьбу с вредителями стоит начинать сразу после их обнаружения. Как выглядят короеды,... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T18:24

2022-07-31T18:24

2022-07-31T19:34

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жук-короед поражает древесину – как живые деревья, так и изделия из них. Борьбу с вредителями стоит начинать сразу после их обнаружения. Как выглядят короеды, описание и признаки появления древоточцев, можно ли избавиться от жуков в деревянном доме и саду самостоятельно и чем обработать дерево для профилактики – в материале РИА Новости.КороедКороед – жук-вредитель, который уничтожает древесину, прогрызает в ней ходы и портит изнутри. За очень короткий промежуток времени этот жук может уничтожить большую площадь леса, сада, деревянных построек и лесозаготовки. Ослабленное дерево из–за нашествия короедов может даже погибнуть. Короед широко распространен в Европе, Сибири, на Кавказе и в Средней Азии."Кстати, названию эти насекомые не совсем соответствуют, есть они больше любят древесину, чем кору. Просто самая молодая и вкусная (с их точки зрения) часть ствола находится непосредственно под корой, там маленькие вредители и селятся", – отмечает Илья Долгов, оператор, биолог, ведущий программы "Тайные механизмы живой природы" на телеканале "Живая Планета".Как выглядитНиколай Дубинин, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" рассказал, что эти насекомые имеют черный или темно-коричневый окрас надкрыльников и небольшой скос снизу их тела, чтобы удалять отходы от употребленной древесины. Их длина — не более 10 мм.Головогрудь жука часто бывает темнее остального туловища, усики имеют "булаву". Взрослые особи выбирают дерево, прогрызают брачную камеру, куда может заселиться сразу несколько самок. После спаривания каждая самка прогрызает свой маточный ход с яйцевыми ямками, длина которого может составлять от 7 до 15 см.В ямках самка откладывает яйца, из них появляются белые безногие личинки, которые сразу начинают проделывать свои ходы. Сколько выведено яиц, столько же будет ходов. По мере роста личинки ходы становятся шире.Они могут выдерживать мороз до -30С, однако в экстремальной жаре погибают – критическаядля них температура +40С. Потом личинки превращаются в куколку, которая находится под корой. Всего цикл развития личинки составляет 60-70 дней. В начале июня молодые особи вылетают из своих ходов и дают жизнь следующему поколению.Врач-дезинфектолог поясняет, что в течение своей жизни взрослые особи способны заразить личинками до четырех деревьев. В теплое время может развиться до трех поколений вредителей. Зимуют жуки и их личинки под корой своего кормового дерева.Описание и места обитанияКороеды – собирательное название множества жуков-древоточцев. Всего насчитывается около 140 видов, которые обитают в Европе, а во всем мире их свыше 750. Среди них больше всего распространены:Опасность для жилища человека представляют также точильщики, личинки которых отличаются подвижностью и активностью: они вытачивают тоннели практически во всем: в дереве, книгах, мебели, а также жук-шашель и древоточец, который селится в деревянные балки-перекрытия в домах.Чем опасен короедФункциональное предназначение жука-короеда в природе – санитарная очистка леса от больных и ослабленных деревьев. Но эти насекомые способны уничтожить целые гектары. "Способность крохотных насекомых губить большие деревья, конечно, поражает, – говорит Илья Долгов. –Разумеется, им сложно действовать без помощников. Так многие виды короедов существуют в симбиозе с грибами-разрушителями. Жуки заносят споры в свои лабиринты и заражают дерево. Грибам это тоже выгодно, их доставляют прямиком к новому дому. Вот только для деревьев это двойной удар, часто сокрушительный. В этом и заключается главная опасность короеда"."Короеды часто являются переносчиками грибка плесени. Деревянные постройки и мебель быстро становятся трухой. Наибольшую опасность для людей представляет повреждение несущих балок и конструкций. Из-за этого домстановится аварийным и в любой момент может обрушиться", – комментирует Николай Дубинин.Эксперт предупреждает, что на складе или лесопилке иной раз продают уже пораженную жуком древесину, потому что эти места являются наиболее лакомыми для короеда. При выборе стройматериалов важно внимательно осматриватьдревесину. Также нужно тщательно проверять помещения при покупке деревянного дома, так какжуки точат постройки из дерева как снаружи, так и внутри. Они поражают все элементы – стропильную систему, балки, стены, перегородки, лаги, напольные перекрытия. При выборе деревянной мебели также не стоит забывать о том, что это один из самых доступных путей проникновения вредителя в жилище.Причины и признаки появления жука"В саду короед может поселиться с целью поиска подходящей кормовой базы, особенно если сад расположен неподалеку от зараженного леса. Если деревья не обрабатывать регулярно, есть высокая вероятность появления вредителя", – предупреждает Николай Дубинин.В лесу короеды активно уничтожают упавшие или ослабленные деревья. Но иногда случаются вспышки численности, тогда могут пострадать и здоровые. Илья Долгов говорит, что несколько лет он наблюдал такую картину: около звенигородской биостанции МГУ ураган повалил много деревьев. На них накинулись жуки, их личинки, грибы и прочие санитары леса. После этого и уцелевшие деревья начали сохнуть. Их атаковали расплодившиеся в буреломе короеды.Причиной появления короеда в деревянных постройках может быть зараженная древесина, которую не обработали при лесозаготовке или на складе. Жук может обитать и в стройматериалах низкого качества.К основным признакам наличияэтого насекомого, по словам Николая Дубинина, относятся:Как бороться с короедом в домеСуществуют различные методы борьбы с вредителем в помещении. Уничтожить жуков можно химическим, механическим и электромагнитным способами. На помощь приходят как профессиональные, так и народные средства для защиты от атак короеда. Но перед тем как приступать к обработке, следует:Химические средстваНа сегодняшний день разработано много эффективных и в то же время безопасных для человека химических инсектицидных средств, которые помогут избавиться от короеда. По словам врача-дезинфектолога Николая Дубинина, на рынке представлены инсектицидные препараты нескольких основных групп. Способы их применения также могут отличаться. Это:"Применение инсектицидов-пиретроидов воздействует специфично на насекомых, фосфорорганические препараты являются нейротоксическим ядом для вредителей, вызывая паралич и смерть. Они проникают через хитиновый покров и мгновенно убивают паразитов", – говорит специалист.Одним из эффективных методов является впрыскивание специального раствора непосредственно в ходы насекомого. Для этого подходит любой шприц. Также инсектициды применяют в форме геля, который наносят локально на поверхность древесины.Не менее действен способ фумигации – обработки дымом, а также фогация – обработка инсектицидным туманом, которым пользуются специалисты.Механические средстваТакие методы борьбы подразумевают удаление зараженного участка с последующим выжиганием. Этот способ подходит для небольших пораженных вредителем видимых участков. Если жук распространился внутри несущей конструкции, нужно выбрать другой вариант борьбы.Можно также использовать длинную тонкую проволоку из металла, чтобы проколоть жука, помещая ее внутрь хода. Но этот способ занимает много времени и может быть малоэффективным.Использование специальных ловушек – достаточно распространенный способ избавиться от паразита. В феромонных ловушках содержатся специальные вещества, которые привлекают короедов. Насекомые покидают укрытие, летят на запах и попадают в западню.Дымовая обработка и СВЧ-методДымовые средства – это перметриновые, серные шашки. После обработки требуется длительное проветривание помещения. СВЧ-метод заключается в уничтожении жука с помощью электромагнитного излучения. Под воздействием специального прибора древесина нагревается до 60 градусов. Это убивает не только жука, но и его личинки. Такая обработка безопасна для древесины и человека, но эффективность этой методики, по словам Николая Дубинина, не доказана.Профессиональные методыЕсли ни один из используемых методов борьбы с короедами не приносит ожидаемого результата и вредители не покидают дом или сад, следует вызвать специалистов – дезинсекторов. Такой способ дает самый стойкий и продолжительный эффект с гарантией.Средипрофессиональных химических средств для обработки можно выделить следующие:Не менее эффективны "Таран", "Неомид", "Клипер", "Древесный Лекарь" и другие.Народные средстваНародные средства - это смеси в разных пропорциях скипидара, керосина, дегтя, канифоли солидола и солярки. Поверхность обрабатывается с помощью шприца, обычной малярной кисти или пульверизатора. Например, смесь из керосина и скипидара в пропорции 1:3 применяют для шприцевания ходов короеда.Раствор из дегтя, нафталина, скипидара готовят в соотношении — 1:1:3,парафин и канифоль берут в пропорции 1:2, растапливают и добавляют к смеси примерно треть растительного масла. Горячий состав кистью наносят на пораженное дерево. Для ликвидациивредителей также подходит экологически чистое и безопасное средство – вазелиновое масло. Оно не имеет запаха, вливать в отверстие его удобно при помощи пипетки.Борьба с короедом в садуУсыхание побегов и отслоение коры – это конечная стадия поражения короедами - растение уже вряд ли удастся спасти. "Первые признаки появления на дереве короеда – это обильное выделение смолы на стволе. Это значит, что дерево успешно отражает атаки жуков. А вот когда появляются крохотные отверстия и все вокруг припорошено мелкой опилочной пылью – дело плохо, первые диверсанты уже проникли в древесину", – поясняет Илья Долгов. На этой стадии, по словам эксперта, может быть достаточно мер по улучшению общего состояния дерева, рыхление почвы, полив, внесение удобрений и модуляторов роста. Хороший "иммунитет" – лучший способ профилактики."При обнаружении признаков поражения дерева нужно сразу же начинать борьбу с вредителем. Если при осмотре буровая мука коричневая, значит, паразит проник только в кору. Если она белая или кора начала отваливаться большими кусками – дерево имеет глубокие поражения и от него лучше избавиться. После удаления погибшего или зараженного дерева его необходимо сжечь", – говорит Николай Дубинин.В саду часто используют феромоновые ловушки. Эта конструкция безопасна для человека, она состоит из пластиковой воронки и стакана. Внутрь помещается пластина с феромоном. Жук, попадая в такую ловушку, выбраться уже не может.После использования химических средств путем впрыскивания специального раствора в ходы жука все отверстия нужно заделать садовым варом. Такой метод достаточно эффективен, как и опрыскивание деревьев инсектицидом.ПрофилактикаВажно своевременно осуществлять профилактику появления короедови производить очистку территории – потенциальных мест размножения и зимовки короеда. Николай Дубинин рассказал о профилактических мерах:В саду:В помещении:

https://realty.ria.ru/20220630/dacha-1799028001.html

https://ria.ru/20201204/les-1587474163.html

https://ria.ru/20210406/les-1604341427.html

https://na.ria.ru/20210209/sakhalinskiy-universitet-1596680433.html

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Евгения Нефедова

общество, европа, кавказ, средняя азия