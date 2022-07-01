https://ria.ru/20220701/nasekomye-1799645928.html
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани - РИА Новости, 01.07.2022
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани
Нашествие божьих коровок в Краснодарском крае обусловлено их происхождением - это инвазивный азиатский вид насекомых, активно захватывающий территории,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:14
2022-07-01T17:14
2022-07-01T17:14
наука
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СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Нашествие божьих коровок в Краснодарском крае обусловлено их происхождением - это инвазивный азиатский вид насекомых, активно захватывающий территории, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.Ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду."Это не наш вид, это вид, который был зафиксирован в Сочи в 2012 году, а до этого в Европе в 2001-м. Это вид азиатский, называется он "арлекин", еще его называют "гармония". По всей видимости, в 2012 году этот жук попал к нам на юг вместе с посадочным материалом, как многие другие виды. И как все инвазивные виды, инвайдеры, он даёт вот такую вспышкообразную численность", - сказал Туниев.Он добавил, что божьи коровки могут покусывать, или быть в некоторой степени опасны для аллергиков, но в целом большой угрозы растениям и здоровью человека не несут. По мнению Туниева, опасность азиатских божьих коровок заключается в другом - они вытесняют местных насекомых, поскольку питаются теми же кормами."Благодаря вспышке гигантской численности наши виды практически исчезли, во всяком случае в прибрежной части. Эти арлекины тоже питаются тлей. При этом они создают не только конкурирующую среду, базу для наших видов, они питаются теми же кормами, могут их тоже подъедать. В этом плане они, конечно, вызывают определённые опасения. В первую очередь, в плане биоразнообразия наших местных видов", - заключил ученый.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/komary-1789795142.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, сочи, европа, общество
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани
Ученый Борис Туниев: нашествие божьих коровок на Кубани обусловлено их происхождением
СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Нашествие божьих коровок в Краснодарском крае обусловлено их происхождением - это инвазивный азиатский вид насекомых, активно захватывающий территории, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.
Ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе
. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду.
"Это не наш вид, это вид, который был зафиксирован в Сочи
в 2012 году, а до этого в Европе
в 2001-м. Это вид азиатский, называется он "арлекин", еще его называют "гармония". По всей видимости, в 2012 году этот жук попал к нам на юг вместе с посадочным материалом, как многие другие виды. И как все инвазивные виды, инвайдеры, он даёт вот такую вспышкообразную численность", - сказал Туниев.
Он добавил, что божьи коровки могут покусывать, или быть в некоторой степени опасны для аллергиков, но в целом большой угрозы растениям и здоровью человека не несут. По мнению Туниева, опасность азиатских божьих коровок заключается в другом - они вытесняют местных насекомых, поскольку питаются теми же кормами.
"Благодаря вспышке гигантской численности наши виды практически исчезли, во всяком случае в прибрежной части. Эти арлекины тоже питаются тлей. При этом они создают не только конкурирующую среду, базу для наших видов, они питаются теми же кормами, могут их тоже подъедать. В этом плане они, конечно, вызывают определённые опасения. В первую очередь, в плане биоразнообразия наших местных видов", - заключил ученый.