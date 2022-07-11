https://ria.ru/20220711/finlyandiya-1801643324.html

Эксперты рассказали о правилах получения финской визы

Эксперты рассказали о правилах получения финской визы - РИА Новости, 11.07.2022

Эксперты рассказали о правилах получения финской визы

Туроператоры рассказали, сколько времени потребуется для оформления визы в Финляндию, велик ли риск отказа и назвали самые частные ошибки заявителей при подаче... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:22

2022-07-11T17:22

2022-07-11T17:22

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько времени потребуется для оформления визы в Финляндию, велик ли риск отказа и назвали самые частные ошибки заявителей при подаче документов, сообщает АТОР.В генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают рост количества обращений на фоне снятия коронавирусных ограничений. Запись в визовый центр на ближайший месяц очень плотная. Тем не менее и на июль, и на август можно "поймать" слоты для подачи заявлений как в премиум-зал (услуга обойдется в дополнительные 60 евро за паспорт), так и на обычную запись.По данным консульства, за первую неделю июля было принято около 2700 заявлений. Месяцем ранее — около десяти тысяч заявлений. В июне допандемийного 2019 года их количество было выше в шесть раз.В соцсетях циркулирует информация, что Финляндия выдает пятилетние визы. Сотрудники пояснили, что срок действия разрешения на въезд определяется индивидуально — на основе заявления и истории поездок.Дипломаты стараются рассматривать документы в течение десяти дней, а 99 процентов выдаваемых виз — многократный шенген. Количество отказов очень низкое (менее одного процента от общего числа заявлений).Самые часты ошибки при подаче документов — предоставление неполного комплекта и низкое качество фотографий.Сейчас для визита ни Финляндия, ни Россия (с 15 июля) не предъявляют туристам никаких ковидных требований. Нужен только шенген. При этом прямого авиасообщения между двумя странами нет, но россияне могут с туристическими целями пересекать сухопутную границу на личном автотранспорте или автобусах.

https://ria.ru/20220704/turisty-1800110669.html

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, финляндия, санкт-петербург, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), визы