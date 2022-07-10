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Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре - РИА Новости, 10.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220710/premera-1801214562.html
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре - РИА Новости, 10.07.2022
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре
В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:45
2022-07-10T06:45
шоубиз
туризм
новости культуры
театр
санкт-петербург
ленинградская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и единственном в Европе автотеатре.Вместо привычного зала – парковка драйв-центра, а театральные кресла заменили салоны автомобилей. Действие разворачивалось не только на сцене, но и вокруг транспорта. Кроме того, постановщики использовали велосипеды, гоночные авто и грузовики в качестве вспомогательных атрибутов основной сцены. Семеро смелых: история любви с музыкой, кино и цирковыми трюкамиПостановка "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий" рассказывает о друзьях, разных по характеру и профессии. Один – бездельник, который работает доставщиком пиццы, другой – доктор наук, остальные – близнецы-мажоры, моряк и игрок. Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают семь собственных историй любовных похождений. Лаврентьеву в течение всего шоу приходилось не только петь живьем, но и делать это в движении на разных видах транспорта: от внедорожника до лодки. А привычное для театра "дыхание зала" в виде аплодисментов заменили автомобильные гудки. Также в постановке приняли участие артисты "Ленинград-Центра" и победители международных фестивалей циркового искусства, а также известные танцевальные команды России.Технологичная сцена и широкий угол обзора: как создали шоуСпециально для постановки спроектировали и построили уличную сцену с интегрированными технологиями для зрителей и артистов. "Отдельной особенностью стал live спектакля на экранах", – рассказала РИА Новости режиссер трансляции Виктория Чапайкина. Градус видимости охватил более 100 машин. Также организаторы настроили специальную аудиосистему. Стоит отметить, что на а площадке действовали специальные меры предосторожности: нельзя было перемещаться по парковке во время номеров, чтобы случайно не стать причиной ДТП с транспортом-реквизитом. Впервые подобный спектакль прошел во время послаблений коронавирусных ограничений в 2020 году, когда каждый приехавший на шоу мог оставаться в своем авто и не контактировать с другими зрителями. В итоге формат сохранился и в 2021, и в 2022 годах. Постановки будут показывать в течение всего лета каждую субботу.
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туризм, новости культуры, театр, санкт-петербург, ленинградская область
06:45 10.07.2022
 
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре

Под Петербургом прошла громкая премьера "Семеро смелых" в единственном в Европе автотеатре

© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022""Драйв-шоу – 2022"
Драйв-шоу – 2022
© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022"
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и единственном в Европе автотеатре.
Вместо привычного зала – парковка драйв-центра, а театральные кресла заменили салоны автомобилей. Действие разворачивалось не только на сцене, но и вокруг транспорта. Кроме того, постановщики использовали велосипеды, гоночные авто и грузовики в качестве вспомогательных атрибутов основной сцены.
© РИА Новости / РИА НовостиШоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий"
Шоу на автодроме – Семеро смелых. Хроники любовных происшествий - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий"

Семеро смелых: история любви с музыкой, кино и цирковыми трюками

Постановка "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий" рассказывает о друзьях, разных по характеру и профессии. Один – бездельник, который работает доставщиком пиццы, другой – доктор наук, остальные – близнецы-мажоры, моряк и игрок.
© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022""Драйв-шоу – 2022"
Драйв-шоу – 2022
© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022"
"Драйв-шоу – 2022"
Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают семь собственных историй любовных похождений.

"Каждая история решена в своем жанре: мюзикл, кино, цирк, уличный театр с элементами экстремальных видов спорта. Сквозными персонажами шоу стала пара, которая рассказывает истории любви на языке песен – в этой роли выступили известные молодые исполнители Алина Астровская и Антон Лаврентьев", – рассказали РИА Новости создатели шоу.

© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022""Драйв-шоу – 2022"
Драйв-шоу – 2022
© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022"
"Драйв-шоу – 2022"
Лаврентьеву в течение всего шоу приходилось не только петь живьем, но и делать это в движении на разных видах транспорта: от внедорожника до лодки. А привычное для театра "дыхание зала" в виде аплодисментов заменили автомобильные гудки.

"В моей карьере бывало разное, но так, чтобы я исполнял концертный номер на движущейся машине, общаясь со зрителями и партнерами по спектаклю – нет! И это интересный опыт. Но каких-то сверхчеловеческих трюков нет, все было реально. Кстати, когда я оказался уже внутри сцены и услышал, как зрители не аплодируют, а сигналят, то понял, что это – поддержка. Зрители более раскованные, потому что находятся в привычной для себя атмосфере", – сказал актер РИА Новости.

Также в постановке приняли участие артисты "Ленинград-Центра" и победители международных фестивалей циркового искусства, а также известные танцевальные команды России.
© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022" "Драйв-шоу – 2022"
 Драйв-шоу – 2022
© Фото предоставлено пресс-службой "Драйв-шоу – 2022"
"Драйв-шоу – 2022"

Технологичная сцена и широкий угол обзора: как создали шоу

Специально для постановки спроектировали и построили уличную сцену с интегрированными технологиями для зрителей и артистов.
"Отдельной особенностью стал live спектакля на экранах", – рассказала РИА Новости режиссер трансляции Виктория Чапайкина.

"Пять камер, которые позволяют показать все, что происходит на парковке и сцене. Два оператора бегают вместе с актерами и показывают действие изнутри самого спектакля. То есть изображение на экранах – это не только трансляции, а часть самого действа, – отметила Чапайкина.

© РИА НовостиШоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий"
Шоу на автодроме – Семеро смелых. Хроники любовных происшествий - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости
Шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий"
Градус видимости охватил более 100 машин. Также организаторы настроили специальную аудиосистему.
"Мы организовали профессиональную концертную аудиосистему с качественным покрытием всей гостевой зоны, чтобы добиться стадионного звучания, и запустили выделенную fm-волну, чтобы в каждой машине был чистый звук", – отметили устроители шоу.
Стоит отметить, что на а площадке действовали специальные меры предосторожности: нельзя было перемещаться по парковке во время номеров, чтобы случайно не стать причиной ДТП с транспортом-реквизитом.
© РИА НовостиШоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий"
Шоу на автодроме – Семеро смелых. Хроники любовных происшествий - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости
Шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий"
Впервые подобный спектакль прошел во время послаблений коронавирусных ограничений в 2020 году, когда каждый приехавший на шоу мог оставаться в своем авто и не контактировать с другими зрителями. В итоге формат сохранился и в 2021, и в 2022 годах.
Постановки будут показывать в течение всего лета каждую субботу.
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