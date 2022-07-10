https://ria.ru/20220710/premera-1801214562.html

Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре

Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре - РИА Новости, 10.07.2022

Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре

В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T06:45

2022-07-10T06:45

2022-07-10T06:45

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и единственном в Европе автотеатре.Вместо привычного зала – парковка драйв-центра, а театральные кресла заменили салоны автомобилей. Действие разворачивалось не только на сцене, но и вокруг транспорта. Кроме того, постановщики использовали велосипеды, гоночные авто и грузовики в качестве вспомогательных атрибутов основной сцены. Семеро смелых: история любви с музыкой, кино и цирковыми трюкамиПостановка "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий" рассказывает о друзьях, разных по характеру и профессии. Один – бездельник, который работает доставщиком пиццы, другой – доктор наук, остальные – близнецы-мажоры, моряк и игрок. Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают семь собственных историй любовных похождений. Лаврентьеву в течение всего шоу приходилось не только петь живьем, но и делать это в движении на разных видах транспорта: от внедорожника до лодки. А привычное для театра "дыхание зала" в виде аплодисментов заменили автомобильные гудки. Также в постановке приняли участие артисты "Ленинград-Центра" и победители международных фестивалей циркового искусства, а также известные танцевальные команды России.Технологичная сцена и широкий угол обзора: как создали шоуСпециально для постановки спроектировали и построили уличную сцену с интегрированными технологиями для зрителей и артистов. "Отдельной особенностью стал live спектакля на экранах", – рассказала РИА Новости режиссер трансляции Виктория Чапайкина. Градус видимости охватил более 100 машин. Также организаторы настроили специальную аудиосистему. Стоит отметить, что на а площадке действовали специальные меры предосторожности: нельзя было перемещаться по парковке во время номеров, чтобы случайно не стать причиной ДТП с транспортом-реквизитом. Впервые подобный спектакль прошел во время послаблений коронавирусных ограничений в 2020 году, когда каждый приехавший на шоу мог оставаться в своем авто и не контактировать с другими зрителями. В итоге формат сохранился и в 2021, и в 2022 годах. Постановки будут показывать в течение всего лета каждую субботу.

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

туризм, новости культуры, театр, санкт-петербург, ленинградская область