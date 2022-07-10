https://ria.ru/20220710/premera-1801214562.html
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре - РИА Новости, 10.07.2022
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре
В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:45
2022-07-10T06:45
2022-07-10T06:45
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и единственном в Европе автотеатре.Вместо привычного зала – парковка драйв-центра, а театральные кресла заменили салоны автомобилей. Действие разворачивалось не только на сцене, но и вокруг транспорта. Кроме того, постановщики использовали велосипеды, гоночные авто и грузовики в качестве вспомогательных атрибутов основной сцены. Семеро смелых: история любви с музыкой, кино и цирковыми трюкамиПостановка "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий" рассказывает о друзьях, разных по характеру и профессии. Один – бездельник, который работает доставщиком пиццы, другой – доктор наук, остальные – близнецы-мажоры, моряк и игрок. Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают семь собственных историй любовных похождений. Лаврентьеву в течение всего шоу приходилось не только петь живьем, но и делать это в движении на разных видах транспорта: от внедорожника до лодки. А привычное для театра "дыхание зала" в виде аплодисментов заменили автомобильные гудки. Также в постановке приняли участие артисты "Ленинград-Центра" и победители международных фестивалей циркового искусства, а также известные танцевальные команды России.Технологичная сцена и широкий угол обзора: как создали шоуСпециально для постановки спроектировали и построили уличную сцену с интегрированными технологиями для зрителей и артистов. "Отдельной особенностью стал live спектакля на экранах", – рассказала РИА Новости режиссер трансляции Виктория Чапайкина. Градус видимости охватил более 100 машин. Также организаторы настроили специальную аудиосистему. Стоит отметить, что на а площадке действовали специальные меры предосторожности: нельзя было перемещаться по парковке во время номеров, чтобы случайно не стать причиной ДТП с транспортом-реквизитом. Впервые подобный спектакль прошел во время послаблений коронавирусных ограничений в 2020 году, когда каждый приехавший на шоу мог оставаться в своем авто и не контактировать с другими зрителями. В итоге формат сохранился и в 2021, и в 2022 годах. Постановки будут показывать в течение всего лета каждую субботу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости культуры, театр, санкт-петербург, ленинградская область
Под Петербургом прошла премьера шоу в единственном в Европе автотеатре
Под Петербургом прошла громкая премьера "Семеро смелых" в единственном в Европе автотеатре
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области прошла премьера нового шоу на автодроме – "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий". Показ состоялся в первом в России и единственном в Европе автотеатре.
Вместо привычного зала – парковка драйв-центра, а театральные кресла заменили салоны автомобилей. Действие разворачивалось не только на сцене, но и вокруг транспорта. Кроме того, постановщики использовали велосипеды, гоночные авто и грузовики в качестве вспомогательных атрибутов основной сцены.
Семеро смелых: история любви с музыкой, кино и цирковыми трюками
Постановка "Семеро смелых. Хроники любовных происшествий" рассказывает о друзьях, разных по характеру и профессии. Один – бездельник, который работает доставщиком пиццы, другой – доктор наук, остальные – близнецы-мажоры, моряк и игрок.
Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают семь собственных историй любовных похождений.
"Каждая история решена в своем жанре: мюзикл, кино, цирк, уличный театр с элементами экстремальных видов спорта. Сквозными персонажами шоу стала пара, которая рассказывает истории любви на языке песен – в этой роли выступили известные молодые исполнители Алина Астровская и Антон Лаврентьев", – рассказали РИА Новости создатели шоу.
Лаврентьеву в течение всего шоу приходилось не только петь живьем, но и делать это в движении на разных видах транспорта: от внедорожника до лодки. А привычное для театра "дыхание зала" в виде аплодисментов заменили автомобильные гудки.
"В моей карьере бывало разное, но так, чтобы я исполнял концертный номер на движущейся машине, общаясь со зрителями и партнерами по спектаклю – нет! И это интересный опыт. Но каких-то сверхчеловеческих трюков нет, все было реально. Кстати, когда я оказался уже внутри сцены и услышал, как зрители не аплодируют, а сигналят, то понял, что это – поддержка. Зрители более раскованные, потому что находятся в привычной для себя атмосфере", – сказал актер РИА Новости.
Также в постановке приняли участие артисты "Ленинград-Центра"
и победители международных фестивалей циркового искусства, а также известные танцевальные команды России.
Технологичная сцена и широкий угол обзора: как создали шоу
Специально для постановки спроектировали и построили уличную сцену с интегрированными технологиями для зрителей и артистов.
"Отдельной особенностью стал live спектакля на экранах", – рассказала РИА Новости режиссер трансляции Виктория Чапайкина.
"Пять камер, которые позволяют показать все, что происходит на парковке и сцене. Два оператора бегают вместе с актерами и показывают действие изнутри самого спектакля. То есть изображение на экранах – это не только трансляции, а часть самого действа, – отметила Чапайкина.
Градус видимости охватил более 100 машин. Также организаторы настроили специальную аудиосистему.
"Мы организовали профессиональную концертную аудиосистему с качественным покрытием всей гостевой зоны, чтобы добиться стадионного звучания, и запустили выделенную fm-волну, чтобы в каждой машине был чистый звук", – отметили устроители шоу.
Стоит отметить, что на а площадке действовали специальные меры предосторожности: нельзя было перемещаться по парковке во время номеров, чтобы случайно не стать причиной ДТП с транспортом-реквизитом.
Впервые подобный спектакль прошел во время послаблений коронавирусных ограничений в 2020 году, когда каждый приехавший на шоу мог оставаться в своем авто и не контактировать с другими зрителями. В итоге формат сохранился и в 2021, и в 2022 годах.
Постановки будут показывать в течение всего лета каждую субботу.