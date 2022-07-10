https://ria.ru/20220710/pochta-1801205052.html

День российской почты

День российской почты - РИА Новости, 10.07.2022

День российской почты

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2022 году эта дата приходится на 10 июля. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T01:01

2022-07-10T01:01

2022-07-10T01:01

справки

день российской почты

россия

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Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2022 году эта дата приходится на 10 июля.Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существующие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация. 29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России". Предприятие включает в себя 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – более 300 тысяч почтовых работников.Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 500 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). В декабре 2019 года советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию. Согласно документу, в результате ее реализации "Почта России" станет лидером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг и т.д. Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 35 тысяч городских и сельских отделений связи, 16 тысяч единиц транспортной техники. Общая протяженность логистических маршрутов составляет 2,3 миллиона километров. "Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С. "Почта России" планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. По оценкам "Почты России", использование беспилотных авиационных систем увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети на 30%, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока в разы и при этом снизит стоимость логистических сервисов до 50%. Суммарный годовой грузооборот по всем маршрутам в четырех регионах составит до 1 300 тонн к 2024 году. В 2021 году "Почта России" получила чистую прибыль в размере 0,3 миллиарда рублей. Выручка "Почты России" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2021 году увеличилась на 2,8% по сравнению с 2020 годом и составила 217 миллиардов рублей.Основная статья дохода пришлась на оказание услуг почтовой связи – отправка письменной корреспонденции, посылок и EMS-отправлений (76,8%). Еще 12,7% выручки компания получила за счет торговой деятельности. К ней относятся продажи товаров в отделениях "Почты России", а также подписка на периодические издания. Почти четверть всех доходов – 52,8 миллиардов рублей – компании принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и другие. В 2022 году "Почта России" вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день российской почты, россия