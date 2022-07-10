12:40 10.07.2022 (обновлено: 14:24 10.07.2022)
Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера
Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьера
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПенни Мордонт
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Пенни Мордонт. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Младший министр по торговой политике Великобритании и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра.
В 2019 году Мордонт стала первой в истории Соединенного Королевства женщиной, получившей пост министра обороны. На этой должности она находилась почти три месяца.
На своей странице в Twitter она опубликовала видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.
Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
О выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правительства заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава Минтранса Грант Шаппс, новый глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Менее чем за двое суток посты покинули около 50 человек.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.