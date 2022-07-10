https://ria.ru/20220710/mordont-1801521797.html

Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера

Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 10.07.2022

Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера

Младший министр по торговой политике Великобритании и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:40

2022-07-10T12:40

2022-07-10T14:24

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Младший министр по торговой политике Великобритании и экс-глава Министерства обороны Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра.В 2019 году Мордонт стала первой в истории Соединенного Королевства женщиной, получившей пост министра обороны. На этой должности она находилась почти три месяца.На своей странице в Twitter она опубликовала видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.О выдвижении своей кандидатуры на пост председателя правительства заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава Минтранса Грант Шаппс, новый глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок. Менее чем за двое суток посты покинули около 50 человек.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.

https://ria.ru/20220710/britaniya-1801483449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, великобритания