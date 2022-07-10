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В Британии два новых кандидата вступили в гонку за пост премьера - РИА Новости, 10.07.2022
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В Британии два новых кандидата вступили в гонку за пост премьера
В Британии два новых кандидата вступили в гонку за пост премьера - РИА Новости, 10.07.2022
В Британии два новых кандидата вступили в гонку за пост премьера
Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T00:45
2022-07-10T09:50
в мире
великобритания
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.Оба кандидата заявили о своих намерениях газете Telegraph."Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)", - заявил, в свою очередь, Джавид.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера уже заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
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в мире, великобритания
00:45 10.07.2022 (обновлено: 09:50 10.07.2022)
 
В Британии два новых кандидата вступили в гонку за пост премьера

Экс-глава МИД Хант и экс-глава минздрава Джавид вступили в гонку за пост премьера Британии

© AP Photo / Tom Nicholson/PoolМинистр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и премьер-министр Борис Джонсон во время брифинга для СМИ, посвященного пандемии COVID-19, на Даунинг-стрит
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и премьер-министр Борис Джонсон во время брифинга для СМИ, посвященного пандемии COVID-19, на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Tom Nicholson/Pool
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и премьер-министр Борис Джонсон во время брифинга для СМИ, посвященного пандемии COVID-19, на Даунинг-стрит. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
Оба кандидата заявили о своих намерениях газете Telegraph.
"Я - единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям о том, что мы прислушались к их опасениям и изменились. Это самое важное, что нам нужно сделать сейчас. Это для того, чтобы восстановить доверие", - заявил Хант.
"Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)", - заявил, в свою очередь, Джавид.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера уже заявили бывший министр финансов Британии Риши Сунак, глава минтранса Грант Шаппс и новый глава минфина Надим Захави.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.
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