https://ria.ru/20220709/shatunov-1800425455.html

Общий детдом и бешеная слава: чем похожи Шатунов и Милохин

Общий детдом и бешеная слава: чем похожи Шатунов и Милохин - РИА Новости, 09.07.2022

Общий детдом и бешеная слава: чем похожи Шатунов и Милохин

Бедное детство, сиротство, а затем – армия поклонников, внезапная слава, бешеная популярность и колоссальные заработки. В Сети не раз отмечали, насколько похожи РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T07:49

2022-07-09T07:49

2022-07-09T07:49

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бедное детство, сиротство, а затем – армия поклонников, внезапная слава, бешеная популярность и колоссальные заработки. В Сети не раз отмечали, насколько похожи судьбы Юрия Шатунова и Дани Милохина. Удивительно и то, что они воспитывались в одном детдоме и даже спали на одной кровати, но с разницей в 30 лет. О том, что еще объединяет этих звезд, – в материале РИА Новости.Проблемы с родителями Отношения Шатунова с родным отцом трудно назвать нормальными – будущий певец получил фамилию матери, а раннее детство провел с бабушкой и дедушкой на окраине родного города Кумертау. После развода мать вышла замуж второй раз, но с отчимом общение также не заладилось – после смерти супруги от сердечной недостаточности он стал много пить, а Юрий в ответ – убегать из дома. Судьбу мальчика решила директор детского дома поселке Акбулак, а затем, в Оренбурге, Валентина Тазекенова – она проявила сочувствие и участие к жизни подростка.Отца Шатунов так и не смог простить.Отец Милохина также имел пристрастие к спиртному – его родители развелись, и мать, решив, что не потянет одна двоих детей, отдала Даню и его брата Илью в тот же детдом. Биологические родители захотели встретиться с Милохиным вживую после того, как мальчик стал успешным и популярным блогером. Однако, Даня отказался от предложения.Одна кровать в детдомеОбъединяют звезд не только общие проблемы с родителями, но и детдом – оба находились в школе-интернате №2 в Оренбурге. Милохин знал о своем популярном предшественнике и даже жил в той же комнате.Во время одного из выпусков шоу "Привет, Андрей" Милохин и Шатунов вспомнили расположение кроватей в комнате детдома.Юрий ответил утвердительно.Внезапная славаКажется, что ни Шатунов, ни Милохин никогда не стремились к популярности специально: у них не было музыкального образования, актерских амбиций или жгучего желания проложить себе дорогу в шоу-бизнес. Юрий случайно попал к руководителю кружка художественной самодеятельности Сергею Кузнецову, который напишет для "Ласкового мая" легендарные хиты "Белые розы" и "Седая ночь".После этих хитов, а также знаковой встречи с будущем продюсером группы Андреем Разиным, началось триумфальное шествие "Ласкового мая" по СССР. В Сети отмечают, что, пожалуй, каждая вторая девушка в то время была влюблена в Юру и носила с собой его фото.История почти в точности повторилась и с Милохиным – на последние деньги он купил себе дорогой телефон, однако, именно это оказалось в его случае лучшим вложением. С помощью гаджета он стал снимать короткие ролики для Tiktok – и взорвал соцсети, став одним из наиболее успешных блогеров.К сегодняшнему дню Даня успел, например, экстравагантно выступить на Петербургском международном экономическом форуме, где в качестве небольшого перформанса в прямом смысле слова уложил участников сессии на пол. А зимой он принял участие в шоу "Ледниковый период", где пару ему составила двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева. Они стали одним из самых красивых дуэтов шоу.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html

https://ria.ru/20211116/milokhin-1759241382.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html

https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости