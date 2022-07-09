https://ria.ru/20220709/shatunov-1800425455.html
Общий детдом и бешеная слава: чем похожи Шатунов и Милохин
Общий детдом и бешеная слава: чем похожи Шатунов и Милохин - РИА Новости, 09.07.2022
Общий детдом и бешеная слава: чем похожи Шатунов и Милохин
Бедное детство, сиротство, а затем – армия поклонников, внезапная слава, бешеная популярность и колоссальные заработки. В Сети не раз отмечали, насколько похожи РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T07:49
2022-07-09T07:49
2022-07-09T07:49
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бедное детство, сиротство, а затем – армия поклонников, внезапная слава, бешеная популярность и колоссальные заработки. В Сети не раз отмечали, насколько похожи судьбы Юрия Шатунова и Дани Милохина. Удивительно и то, что они воспитывались в одном детдоме и даже спали на одной кровати, но с разницей в 30 лет. О том, что еще объединяет этих звезд, – в материале РИА Новости.Проблемы с родителями Отношения Шатунова с родным отцом трудно назвать нормальными – будущий певец получил фамилию матери, а раннее детство провел с бабушкой и дедушкой на окраине родного города Кумертау. После развода мать вышла замуж второй раз, но с отчимом общение также не заладилось – после смерти супруги от сердечной недостаточности он стал много пить, а Юрий в ответ – убегать из дома. Судьбу мальчика решила директор детского дома поселке Акбулак, а затем, в Оренбурге, Валентина Тазекенова – она проявила сочувствие и участие к жизни подростка.Отца Шатунов так и не смог простить.Отец Милохина также имел пристрастие к спиртному – его родители развелись, и мать, решив, что не потянет одна двоих детей, отдала Даню и его брата Илью в тот же детдом. Биологические родители захотели встретиться с Милохиным вживую после того, как мальчик стал успешным и популярным блогером. Однако, Даня отказался от предложения.Одна кровать в детдомеОбъединяют звезд не только общие проблемы с родителями, но и детдом – оба находились в школе-интернате №2 в Оренбурге. Милохин знал о своем популярном предшественнике и даже жил в той же комнате.Во время одного из выпусков шоу "Привет, Андрей" Милохин и Шатунов вспомнили расположение кроватей в комнате детдома.Юрий ответил утвердительно.Внезапная славаКажется, что ни Шатунов, ни Милохин никогда не стремились к популярности специально: у них не было музыкального образования, актерских амбиций или жгучего желания проложить себе дорогу в шоу-бизнес. Юрий случайно попал к руководителю кружка художественной самодеятельности Сергею Кузнецову, который напишет для "Ласкового мая" легендарные хиты "Белые розы" и "Седая ночь".После этих хитов, а также знаковой встречи с будущем продюсером группы Андреем Разиным, началось триумфальное шествие "Ласкового мая" по СССР. В Сети отмечают, что, пожалуй, каждая вторая девушка в то время была влюблена в Юру и носила с собой его фото.История почти в точности повторилась и с Милохиным – на последние деньги он купил себе дорогой телефон, однако, именно это оказалось в его случае лучшим вложением. С помощью гаджета он стал снимать короткие ролики для Tiktok – и взорвал соцсети, став одним из наиболее успешных блогеров.К сегодняшнему дню Даня успел, например, экстравагантно выступить на Петербургском международном экономическом форуме, где в качестве небольшого перформанса в прямом смысле слова уложил участников сессии на пол. А зимой он принял участие в шоу "Ледниковый период", где пару ему составила двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева. Они стали одним из самых красивых дуэтов шоу.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html
https://ria.ru/20211116/milokhin-1759241382.html
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html
https://ria.ru/20210602/milokhin-1735263267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бедное детство, сиротство, а затем – армия поклонников, внезапная слава, бешеная популярность и колоссальные заработки. В Сети не раз отмечали, насколько похожи судьбы Юрия Шатунова и Дани Милохина. Удивительно и то, что они воспитывались в одном детдоме и даже спали на одной кровати, но с разницей в 30 лет. О том, что еще объединяет этих звезд, – в материале РИА Новости.
Проблемы с родителями
Отношения Шатунова с родным отцом трудно назвать нормальными – будущий певец получил фамилию матери, а раннее детство провел с бабушкой и дедушкой на окраине родного города Кумертау. После развода мать вышла замуж второй раз, но с отчимом общение также не заладилось – после смерти супруги от сердечной недостаточности он стал много пить, а Юрий в ответ – убегать из дома. Судьбу мальчика решила директор детского дома поселке Акбулак, а затем, в Оренбурге, Валентина Тазекенова – она проявила сочувствие и участие к жизни подростка.
"Мне говорят: "Возьмите мальчика – "Шатун" его зовут, потому что шатается по области". Я села к нему и говорю: "Поедешь в акбулакский детский дом?". Он поднимает голову и говорит: "Поеду. Мне в детприемнике сказали проситься в акбулакский детдом – там не бьют", – вспоминала Тазекенова.
Отца Шатунов так и не смог простить.
"Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны", – говорил певец на вопрос о своих родственниках.
Отец Милохина также имел пристрастие к спиртному – его родители развелись, и мать, решив, что не потянет одна двоих детей, отдала Даню и его брата Илью в тот же детдом. Биологические родители захотели встретиться с Милохиным вживую после того, как мальчик стал успешным и популярным блогером. Однако, Даня отказался
от предложения.
"Для чего эта встреча? Я не вижу в ней пользы. Я ничего не чувствую. Окей, мы встретимся: "Привет, биологическая мать". Мы с ней не общались никогда. Это как будто ко мне подойдет прохожая", – сказал блогер.
Одна кровать в детдоме
Объединяют звезд не только общие проблемы с родителями, но и детдом – оба находились в школе-интернате №2 в Оренбурге. Милохин знал о своем популярном предшественнике и даже жил в той же комнате.
"Я застал того директора – Валентину Николаевну – которая как раз-таки у него была. И в той ж комнате жил, в которой жил он", – вспоминал Даня.
Во время одного из выпусков шоу "Привет, Андрей" Милохин и Шатунов вспомнили
расположение кроватей в комнате детдома.
"Юрий, я спрошу: вот вы заходите в комнату, там четыре кровати. Слева, у окна – не та?" – спросил блогер.
Юрий ответил утвердительно.
"Та. Пути Господни неисповедимы. Если так случилось, значит это кому-то нужно. Просто так вещи в жизни не происходят. Еще один пацаненок добился чего-то в жизни большего, чем просто пойти на улицу, принимать наркотики и не строить никаких планов на будущее", – заявил Шатунов.
Внезапная слава
Кажется, что ни Шатунов, ни Милохин никогда не стремились к популярности специально: у них не было музыкального образования, актерских амбиций или жгучего желания проложить себе дорогу в шоу-бизнес. Юрий случайно попал к руководителю кружка художественной самодеятельности Сергею Кузнецову, который напишет для "Ласкового мая" легендарные хиты "Белые розы" и "Седая ночь".
"Искали вокалиста, ну и нет ни нет никакого вокалиста нигде. Ну и Юрка Шатунов. Послушал — действительно классно", – вспоминал Кузнецов.
После этих хитов, а также знаковой встречи с будущем продюсером группы Андреем Разиным, началось триумфальное шествие "Ласкового мая" по СССР. В Сети отмечают, что, пожалуй, каждая вторая девушка в то время была влюблена в Юру и носила с собой его фото.
История почти в точности повторилась и с Милохиным – на последние деньги он купил себе дорогой телефон, однако, именно это оказалось в его случае лучшим вложением. С помощью гаджета он стал снимать короткие ролики для Tiktok – и взорвал соцсети, став одним из наиболее успешных блогеров.
К сегодняшнему дню Даня успел, например, экстравагантно выступить на Петербургском международном экономическом форуме, где в качестве небольшого перформанса в прямом смысле слова уложил
участников сессии на пол. А зимой он принял участие в шоу "Ледниковый период", где пару ему составила
двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева. Они стали одним из самых красивых дуэтов шоу.