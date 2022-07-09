https://ria.ru/20220709/plan-1801367750.html

СМИ узнали об изначальных планах стрелявшего в Абэ

СМИ узнали об изначальных планах стрелявшего в Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

СМИ узнали об изначальных планах стрелявшего в Абэ

Мужчина, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы, передает... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T06:45

2022-07-09T06:45

2022-07-09T09:19

в мире

синдзо абэ

япония

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801329492_0:434:2415:1792_1920x0_80_0_0_a149c9483468d54b96a54d698ad5867a.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы, передает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.Название этой группы и имя ее лидера не сообщаются.Ранее телеканал NHK сообщил, что арестованный по обвинению в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежал погибший политик. О какой именно группировке идет речь, не уточнялось.Нападение на Синдзо Абэ совершено в пятницу, 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Абэ скончался в больнице. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны, чем он занимается сейчас неизвестно.В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.

https://ria.ru/20220709/soboleznovaniya-1801364711.html

япония

нара (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ