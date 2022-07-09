СМИ узнали об изначальных планах стрелявшего в Абэ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы, передает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.Название этой группы и имя ее лидера не сообщаются.Ранее телеканал NHK сообщил, что арестованный по обвинению в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежал погибший политик. О какой именно группировке идет речь, не уточнялось.Нападение на Синдзо Абэ совершено в пятницу, 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Абэ скончался в больнице. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны, чем он занимается сейчас неизвестно.В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мужчина, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить нападение на лидера некой религиозной группы, передает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
Название этой группы и имя ее лидера не сообщаются.
Ранее телеканал NHK сообщил, что арестованный по обвинению в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежал погибший политик. О какой именно группировке идет речь, не уточнялось.
Нападение на Синдзо Абэ совершено в пятницу, 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.
Абэ скончался в больнице. Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.
Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны, чем он занимается сейчас неизвестно.
В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.
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