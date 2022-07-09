Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/abe-1801402796.html
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ
Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели экс-главы правительства страны... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:18
2022-07-09T13:18
в мире
синдзо абэ
си цзиньпин
пэн лиюань
нара (город)
япония
китай
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801376075_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_f728efdd2978c4d6ee28645288dbcdd3.jpg
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели экс-главы правительства страны Синдзо Абэ, сообщает Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин от имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Синдзо Абэ, он также выразил искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Японии."Бывший премьер Японии Синдзо Абэ за время своего пребывания в должности прикладывал усилия для улучшения китайско-японских отношений и внес в это полезный вклад. В свое время мы с ним достигли важного консенсуса в отношении построения китайско-японских отношений, соответствующих требованиям новой эпохи. Я глубоко сожалею о его внезапной кончине", - говорится в телеграмме китайского лидера.Телеканал отмечает, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу направили телеграмму с соболезнованиями вдове бывшего премьер-министра Акиэ Абэ.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (6.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.
https://ria.ru/20220709/abe-1801399577.html
https://ria.ru/20220709/abe-1801377836.html
нара (город)
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801376075_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_941a946b8a4ba4ff7cf9a7d0ed4ca902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, синдзо абэ, си цзиньпин, пэн лиюань, нара (город), япония, китай, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
13:18 09.07.2022
 
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

Глава Китая Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ

© РИА Новости / Екатерина Плясункова / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Перейти в фотобанк
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели экс-главы правительства страны Синдзо Абэ, сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин от имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Синдзо Абэ, он также выразил искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Японии.
Люди выстроились в очередь к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
12:47
Очередь желающих почтить память Абэ растянулась на сотни метров
"Бывший премьер Японии Синдзо Абэ за время своего пребывания в должности прикладывал усилия для улучшения китайско-японских отношений и внес в это полезный вклад. В свое время мы с ним достигли важного консенсуса в отношении построения китайско-японских отношений, соответствующих требованиям новой эпохи. Я глубоко сожалею о его внезапной кончине", - говорится в телеграмме китайского лидера.
Телеканал отмечает, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу направили телеграмму с соболезнованиями вдове бывшего премьер-министра Акиэ Абэ.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.
Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (6.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.
Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.
Люди несут цветы к месту нападения на Синдзо Абэ в городе Нара - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
09:44
Прощание с Абэ пройдет 11 июля в Токио
 
В миреСиндзо АбэСи ЦзиньпинПэн ЛиюаньНара (город)ЯпонияКитайУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала