Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ
Глава Китая Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Синдзо Абэ
© РИА Новости / Екатерина Плясункова / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память
Люди возлагают цветы к месту нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, чтобы почтить его память. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели экс-главы правительства страны Синдзо Абэ, сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин от имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Синдзо Абэ, он также выразил искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Японии.
"Бывший премьер Японии Синдзо Абэ за время своего пребывания в должности прикладывал усилия для улучшения китайско-японских отношений и внес в это полезный вклад. В свое время мы с ним достигли важного консенсуса в отношении построения китайско-японских отношений, соответствующих требованиям новой эпохи. Я глубоко сожалею о его внезапной кончине", - говорится в телеграмме китайского лидера.
Телеканал отмечает, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу направили телеграмму с соболезнованиями вдове бывшего премьер-министра Акиэ Абэ.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.
Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (6.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.
Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.