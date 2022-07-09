https://ria.ru/20220709/abe-1801402796.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Синдзо Абэ

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели экс-главы правительства страны... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:18

2022-07-09T13:18

2022-07-09T13:18

в мире

синдзо абэ

си цзиньпин

пэн лиюань

нара (город)

япония

китай

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели экс-главы правительства страны Синдзо Абэ, сообщает Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин от имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Синдзо Абэ, он также выразил искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Японии."Бывший премьер Японии Синдзо Абэ за время своего пребывания в должности прикладывал усилия для улучшения китайско-японских отношений и внес в это полезный вклад. В свое время мы с ним достигли важного консенсуса в отношении построения китайско-японских отношений, соответствующих требованиям новой эпохи. Я глубоко сожалею о его внезапной кончине", - говорится в телеграмме китайского лидера.Телеканал отмечает, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань в субботу направили телеграмму с соболезнованиями вдове бывшего премьер-министра Акиэ Абэ.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Как сообщили медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (6.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.Нападавший был задержан на месте происшествия. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок Ямагами объяснил протестом против некой "группы", с которой якобы был связан Абэ и которая якобы стала причиной бедственного финансового положения в семье Ямагами.

https://ria.ru/20220709/abe-1801399577.html

https://ria.ru/20220709/abe-1801377836.html

нара (город)

япония

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, си цзиньпин, пэн лиюань, нара (город), япония, китай, убийство экс-премьера японии синдзо абэ