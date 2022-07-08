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Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот - РИА Новости, 08.07.2022
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Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот - РИА Новости, 08.07.2022
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот
Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:38
2022-07-08T14:38
общество
россия
совет федерации рф
дети
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве.Документ закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.В связи с этим закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.Сейчас в Семейном кодексе РФ указывается, что эта организация может быть только образовательной.
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общество, россия, совет федерации рф, дети
14:38 08.07.2022
 
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот

СФ одобрил закон, уточняющийся формулировки в законодательстве об опеке и попечительстве

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве.
Документ закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.
В связи с этим закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.
Сейчас в Семейном кодексе РФ указывается, что эта организация может быть только образовательной.
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