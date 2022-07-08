https://ria.ru/20220708/zakon-1801222278.html
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот - РИА Новости, 08.07.2022
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот
Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:38
2022-07-08T14:38
2022-07-08T14:38
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совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве.Документ закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.В связи с этим закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.Сейчас в Семейном кодексе РФ указывается, что эта организация может быть только образовательной.
https://ria.ru/20220708/dannye-1801219625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, дети
Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот
СФ одобрил закон, уточняющийся формулировки в законодательстве об опеке и попечительстве
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве.
Документ закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.
В связи с этим закон исключает из Семейного кодекса РФ
указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.
Сейчас в Семейном кодексе РФ указывается, что эта организация может быть только образовательной.