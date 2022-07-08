https://ria.ru/20220708/zakon-1801222278.html

Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот

Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот - РИА Новости, 08.07.2022

Сенаторы уточнили формулировки закона об опеке детей-сирот

Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:38

2022-07-08T14:38

2022-07-08T14:38

общество

россия

совет федерации рф

дети

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, уточняющийся формулировки в действующем законодательстве РФ об опеке и попечительстве.Документ закрепляет правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанностей законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускником которой он будет являться.В связи с этим закон исключает из Семейного кодекса РФ указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.Сейчас в Семейном кодексе РФ указывается, что эта организация может быть только образовательной.

https://ria.ru/20220708/dannye-1801219625.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф, дети