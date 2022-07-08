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"Он был другом России". Как погиб Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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"Он был другом России". Как погиб Синдзо Абэ
"Он был другом России". Как погиб Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
"Он был другом России". Как погиб Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения скончался в больнице Медицинского университета Нары. В политика стрелял военный моряк в отставке Тэцуя... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:16
2022-07-08T17:52
синдзо абэ
владимир путин
константин косачев
япония
россия
москва
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения скончался в больнице Медицинского университета Нары. В политика стрелял военный моряк в отставке Тэцуя Ямагами.На боевом постуАбэ выступал в Наре в рамках предвыборной агитации в поддержку Либерально-демократической партии. Убийца приблизился к нему со спины на несколько метров и дважды выстрелил из самодельного пистолета. Первая пуля попала в шею, вторая пробила грудную клетку.В госпитале медики шесть часов пытались реанимировать раненого, в том числе сделали переливание крови. Но, несмотря на все усилия, у Абэ остановилось сердце и отказали легкие.Тэцуя Ямагами 41 год, живет в Наре. Служил в Морских силах самообороны Японии, уволился в 2005-м. Сразу признал вину, объяснив, что Абэ не нравился ему как политический деятель. В квартире преступника нашли химические вещества, похожие на компоненты взрывчатки. Из-за этого остальных жильцов дома эвакуировали, передает телеканал NHK.Компромисс как принципПрезидент России Владимир Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования и подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио. По его словам, Абэ обладал прекрасными личными и профессиональными качествами.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал экс-премьера одним из сильнейших национальных лидеров Японии. Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мудрости и конструктива Абэ не хватает нынешнему руководству страны. Посол России в Токио Михаил Галузин охарактеризовал политика как стратегически мыслящего патриота Японии, для которого всегда были важны дружеские отношения с Москвой.Синдзо Абэ считают одним из наиболее лояльно настроенных к России иностранных политиков. На его счету десятки встреч с Путиным, в том числе по собственной инициативе. В 2016-м в сочинской резиденции "Бочаров ручей", поглаживая собаку Юмэ (подаренную президенту губернатором северной японской префектуры Акита четырьмя годами ранее), премьер с улыбкой сказал по-русски: "Хорошая". Хотя это уже было непростое время — западные страны заняли откровенно антироссийскую позицию. Тогда Япония не стала безусловно консолидироваться с ними, как сейчас.Премьеру удалось не только поддерживать контакты с Москвой, но и попутно наладить отношения с Пекином — невзирая на давние региональные противоречия Японии и Китая по спорным островам и северокорейской проблеме. Одновременно он сохранил традиционные американо-японские связи, хотя многовекторная политика Абэ ожидаемо вызывала неудовольствие Вашингтона, желавшего иметь в регионе беспрекословного партнера.Стремление к компромиссам — одна из отличительных черт премьерства Абэ. После его ухода с поста политологи прочили ему роль теневого руководителя: слишком много "личной химии" было с иностранными лидерами.Между традицией и здравым смысломПоставив во главу угла разрешение спора вокруг Курильских островов, Абэ подкреплял слова делом. Для любого японского политика отказ от Северных территорий (так называют острова в Японии) равносилен политическому самоубийству. Несложно понять, почему переговоры с Россией были многочисленными и длительными.Абэ постоянно выражал готовность к диалогу, даже без особого прогресса. В те годы и дипломаты, в том числе глава российского МИД Сергей Лавров, и аналитики, комментируя обсуждение темы Курил Москвой и Токио, не строили иллюзий, но неизменно отмечали: конструктивный разговор продолжается, а значит, можно найти точки соприкосновения.И они были. Например, заключили рамочные соглашения о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемой территории (нынешней весной Москва отказалась от этих планов), а гражданам Японии разрешили без виз посещать острова.Японские радикалы упрекали премьера в "пораженчестве". Но амбиции Абэ по курильской проблеме были куда шире, и, покидая пост, он сожалел, что не достиг желаемого: "Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией".Приход его преемника априори воспринимали как откат назад в двусторонних отношениях Токио с Москвой. Что и произошло.
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синдзо абэ, владимир путин, константин косачев, япония, россия, москва, совет федерации рф, госдума рф, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
17:16 08.07.2022 (обновлено: 17:52 08.07.2022)
 

"Он был другом России". Как погиб Синдзо Абэ

© AP Photo / Marco GarciaСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Marco Garcia
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения скончался в больнице Медицинского университета Нары. В политика стрелял военный моряк в отставке Тэцуя Ямагами.

На боевом посту

Абэ выступал в Наре в рамках предвыборной агитации в поддержку Либерально-демократической партии. Убийца приблизился к нему со спины на несколько метров и дважды выстрелил из самодельного пистолета. Первая пуля попала в шею, вторая пробила грудную клетку.
© AFP 2022 / JIJI PRESSМужчина (внизу), подозреваемый в покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицейским на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара
Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
Мужчина (внизу), подозреваемый в покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицейским на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара
В госпитале медики шесть часов пытались реанимировать раненого, в том числе сделали переливание крови. Но, несмотря на все усилия, у Абэ остановилось сердце и отказали легкие.
Тэцуя Ямагами 41 год, живет в Наре. Служил в Морских силах самообороны Японии, уволился в 2005-м. Сразу признал вину, объяснив, что Абэ не нравился ему как политический деятель. В квартире преступника нашли химические вещества, похожие на компоненты взрывчатки. Из-за этого остальных жильцов дома эвакуировали, передает телеканал NHK.

Компромисс как принцип

Президент России Владимир Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования и подчеркнул, что рука преступника оборвала жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио. По его словам, Абэ обладал прекрасными личными и профессиональными качествами.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума — 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума — 2019
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал экс-премьера одним из сильнейших национальных лидеров Японии. Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мудрости и конструктива Абэ не хватает нынешнему руководству страны. Посол России в Токио Михаил Галузин охарактеризовал политика как стратегически мыслящего патриота Японии, для которого всегда были важны дружеские отношения с Москвой.
Синдзо Абэ считают одним из наиболее лояльно настроенных к России иностранных политиков. На его счету десятки встреч с Путиным, в том числе по собственной инициативе. В 2016-м в сочинской резиденции "Бочаров ручей", поглаживая собаку Юмэ (подаренную президенту губернатором северной японской префектуры Акита четырьмя годами ранее), премьер с улыбкой сказал по-русски: "Хорошая". Хотя это уже было непростое время — западные страны заняли откровенно антироссийскую позицию. Тогда Япония не стала безусловно консолидироваться с ними, как сейчас.
© AP Photo / Ng Han GuanПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия на встрече экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия на встрече экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014
Премьеру удалось не только поддерживать контакты с Москвой, но и попутно наладить отношения с Пекином — невзирая на давние региональные противоречия Японии и Китая по спорным островам и северокорейской проблеме. Одновременно он сохранил традиционные американо-японские связи, хотя многовекторная политика Абэ ожидаемо вызывала неудовольствие Вашингтона, желавшего иметь в регионе беспрекословного партнера.
Стремление к компромиссам — одна из отличительных черт премьерства Абэ. После его ухода с поста политологи прочили ему роль теневого руководителя: слишком много "личной химии" было с иностранными лидерами.

Между традицией и здравым смыслом

Поставив во главу угла разрешение спора вокруг Курильских островов, Абэ подкреплял слова делом. Для любого японского политика отказ от Северных территорий (так называют острова в Японии) равносилен политическому самоубийству. Несложно понять, почему переговоры с Россией были многочисленными и длительными.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русском. 10 сентября 2018
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русском. 10 сентября 2018
Абэ постоянно выражал готовность к диалогу, даже без особого прогресса. В те годы и дипломаты, в том числе глава российского МИД Сергей Лавров, и аналитики, комментируя обсуждение темы Курил Москвой и Токио, не строили иллюзий, но неизменно отмечали: конструктивный разговор продолжается, а значит, можно найти точки соприкосновения.
И они были. Например, заключили рамочные соглашения о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемой территории (нынешней весной Москва отказалась от этих планов), а гражданам Японии разрешили без виз посещать острова.
Японские радикалы упрекали премьера в "пораженчестве". Но амбиции Абэ по курильской проблеме были куда шире, и, покидая пост, он сожалел, что не достиг желаемого: "Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией".
Приход его преемника априори воспринимали как откат назад в двусторонних отношениях Токио с Москвой. Что и произошло.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 14:28
Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев
 
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