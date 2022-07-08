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Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью - РИА Новости, 08.07.2022
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Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью
Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью - РИА Новости, 08.07.2022
Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невероятно печальной новостью кончину экс-премьера Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:34
2022-07-08T13:45
в мире
великобритания
япония
борис джонсон
синдзо абэ
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невероятно печальной новостью кончину экс-премьера Японии Синдзо Абэ.Кроме того, британский премьер отметил, что Абэ как лидера запомнят многие.Позднее Джонсон добавил публикацию на японском языке.Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск), а в 17.03 по местному времени (11.03 мск) он скончался.
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в мире, великобритания, япония, борис джонсон, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ
13:34 08.07.2022 (обновлено: 13:45 08.07.2022)
 
Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью

Джонсон заявил, что многие запомнят экс-премьера Японии Синдзо Абэ как лидера

© AP Photo / Eugene HoshikoЭкстренные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Экстренные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Экстренные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невероятно печальной новостью кончину экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Кроме того, британский премьер отметил, что Абэ как лидера запомнят многие.
"Невероятно печальная новость про Синдзо Абэ... Мысленно я с его семьей, друзьями и японским народом. Великобритания с вами в это темное и грустное время", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.
Позднее Джонсон добавил публикацию на японском языке.
Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск), а в 17.03 по местному времени (11.03 мск) он скончался.
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7 июля, 16:55
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В миреВеликобританияЯпонияБорис ДжонсонСиндзо АбэНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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