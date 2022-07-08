https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801199442.html

Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью

Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью - РИА Новости, 08.07.2022

Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невероятно печальной новостью кончину экс-премьера Японии Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:34

2022-07-08T13:34

2022-07-08T13:45

в мире

великобритания

япония

борис джонсон

синдзо абэ

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невероятно печальной новостью кончину экс-премьера Японии Синдзо Абэ.Кроме того, британский премьер отметил, что Абэ как лидера запомнят многие.Позднее Джонсон добавил публикацию на японском языке.Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск), а в 17.03 по местному времени (11.03 мск) он скончался.

https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html

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в мире, великобритания, япония, борис джонсон, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ