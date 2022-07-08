13:34 08.07.2022 (обновлено: 13:45 08.07.2022)
Джонсон назвал смерть экс-премьера Японии невероятно печальной новостью
Джонсон заявил, что многие запомнят экс-премьера Японии Синдзо Абэ как лидера
© AP Photo / Eugene HoshikoЭкстренные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Экстренные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал невероятно печальной новостью кончину экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Кроме того, британский премьер отметил, что Абэ как лидера запомнят многие.
"Невероятно печальная новость про Синдзо Абэ... Мысленно я с его семьей, друзьями и японским народом. Великобритания с вами в это темное и грустное время", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.
Позднее Джонсон добавил публикацию на японском языке.
Нападение на Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск), а в 17.03 по местному времени (11.03 мск) он скончался.