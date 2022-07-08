https://ria.ru/20220708/vystavki-1801170956.html

Выставки Ассамблеи петровских музеев России посетили 280 тысяч человек

Выставки Ассамблеи петровских музеев России посетили 280 тысяч человек - РИА Новости, 08.07.2022

Выставки Ассамблеи петровских музеев России посетили 280 тысяч человек

Более 280 тысяч человек посетили мероприятия Ассамблеи петровских музеев России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на заседание... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:05

2022-07-08T14:05

2022-07-08T14:05

россия

музеи

новости культуры

алла манилова

алексей левыкин

музейные маршруты россии - 2022

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 280 тысяч человек посетили мероприятия Ассамблеи петровских музеев России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на заседание Ассамблеи по итогам первого года ее работы, которое прошло в Воронеже."Именно здесь, в Воронеже в прошлом году зародилась Ассамблея петровских музеев. И это совершенно уникальный случай, ассамблея работает очень стремительно. В столь короткие сроки уже запущен 31 выставочный проект, на которые Минкультуры России выделяет целевое финансирование. Создано единое сообщество музеев, хранящих наследие Петра Великого. Это потрясающая возможность для развития федеральных, региональных и муниципальных музеев, а также культурного туризма", – приводятся в сообщении слова на заседании статс-секретаря – заместителя министра культуры Аллы Маниловой.По её словам, министерство культуры выделило более 52 миллионов рублей для создания передвижных выставок Ассамблеи, которые посетили 280 тысяч человек в 25 регионах страны. Манилова также добавила, что недавно в ассамблею вошли два новых музея – Государственный художественный музей ХМАО–Югры и Всероссийский историко-этнографический музей. Таким образом, организация объединила уже 115 учреждений культуры.На заседании председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова представила Императорский маршрут. Как она рассказала, проект активно развивается и уже прошли мероприятия в 22 регионах. В рамках реализации проекта, а также совместно с Петровским маршрутом, создаются новые музеи, что является уникальным опытом как для музейной отрасли, так и для культурного туризма.В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил на заседании значимость сотрудничества региона с ведущими культурными центрами страны."Совместно с коллегами из крупнейших музеев России у нас проведен целый ряд культурных мероприятий. Они стали не только украшением петровской юбилейной программы, но и мощной патриотической просветительской акцией. На примере Ассамблеи петровских музеев мы увидели, какую существенную пользу для профессионалов и многих граждан может принести создание тематического культурного пространства", – подчеркнул он.В ходе мероприятия состоялось открытие выставок "Петр Великий" Государственного исторического музея и "Петровские крепости" Государственного музея "Смоленская крепость", которые представили руководители учреждений Алексей Левыкин и Сергей Пиляк. Кроме того, во Дворце Ольденбургских в поселке Рамонь Воронежской области торжественно открылся интерактивный проект "Не для только забавы, но и для дела". История ассамблей Петра Великого", подготовленный Государственным музеем-заповедником "Петергоф". Выставка рассказывает о появлении и развитии ассамблейной культуры, становлении нового дворянского быта, сподвижниках Петра Великого, церемониале, гастрономических пристрастиях петровского времени и досуге императорского двора. Проект впервые открылся в Петергофе в декабре 2021 года, позже был показан в Гатчине и Санкт-Петербурге, а после Воронежа отправится в Москву и Великие Луки.

https://ria.ru/20220707/kandinskiy-1801041943.html

https://ria.ru/20220707/tretyakovka-1800701393.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, музеи, новости культуры, алла манилова, алексей левыкин