https://ria.ru/20220708/vystavki-1801170956.html
Выставки Ассамблеи петровских музеев России посетили 280 тысяч человек
Выставки Ассамблеи петровских музеев России посетили 280 тысяч человек - РИА Новости, 08.07.2022
Выставки Ассамблеи петровских музеев России посетили 280 тысяч человек
Более 280 тысяч человек посетили мероприятия Ассамблеи петровских музеев России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на заседание... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:05
2022-07-08T14:05
2022-07-08T14:05
россия
музеи
новости культуры
алла манилова
алексей левыкин
музейные маршруты россии - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801201641_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_6604a786c33cde68f727ac81af5430c9.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 280 тысяч человек посетили мероприятия Ассамблеи петровских музеев России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на заседание Ассамблеи по итогам первого года ее работы, которое прошло в Воронеже."Именно здесь, в Воронеже в прошлом году зародилась Ассамблея петровских музеев. И это совершенно уникальный случай, ассамблея работает очень стремительно. В столь короткие сроки уже запущен 31 выставочный проект, на которые Минкультуры России выделяет целевое финансирование. Создано единое сообщество музеев, хранящих наследие Петра Великого. Это потрясающая возможность для развития федеральных, региональных и муниципальных музеев, а также культурного туризма", – приводятся в сообщении слова на заседании статс-секретаря – заместителя министра культуры Аллы Маниловой.По её словам, министерство культуры выделило более 52 миллионов рублей для создания передвижных выставок Ассамблеи, которые посетили 280 тысяч человек в 25 регионах страны. Манилова также добавила, что недавно в ассамблею вошли два новых музея – Государственный художественный музей ХМАО–Югры и Всероссийский историко-этнографический музей. Таким образом, организация объединила уже 115 учреждений культуры.На заседании председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова представила Императорский маршрут. Как она рассказала, проект активно развивается и уже прошли мероприятия в 22 регионах. В рамках реализации проекта, а также совместно с Петровским маршрутом, создаются новые музеи, что является уникальным опытом как для музейной отрасли, так и для культурного туризма.В свою очередь, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил на заседании значимость сотрудничества региона с ведущими культурными центрами страны."Совместно с коллегами из крупнейших музеев России у нас проведен целый ряд культурных мероприятий. Они стали не только украшением петровской юбилейной программы, но и мощной патриотической просветительской акцией. На примере Ассамблеи петровских музеев мы увидели, какую существенную пользу для профессионалов и многих граждан может принести создание тематического культурного пространства", – подчеркнул он.В ходе мероприятия состоялось открытие выставок "Петр Великий" Государственного исторического музея и "Петровские крепости" Государственного музея "Смоленская крепость", которые представили руководители учреждений Алексей Левыкин и Сергей Пиляк. Кроме того, во Дворце Ольденбургских в поселке Рамонь Воронежской области торжественно открылся интерактивный проект "Не для только забавы, но и для дела". История ассамблей Петра Великого", подготовленный Государственным музеем-заповедником "Петергоф". Выставка рассказывает о появлении и развитии ассамблейной культуры, становлении нового дворянского быта, сподвижниках Петра Великого, церемониале, гастрономических пристрастиях петровского времени и досуге императорского двора. Проект впервые открылся в Петергофе в декабре 2021 года, позже был показан в Гатчине и Санкт-Петербурге, а после Воронежа отправится в Москву и Великие Луки.
https://ria.ru/20220707/kandinskiy-1801041943.html
https://ria.ru/20220707/tretyakovka-1800701393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801201641_186:0:2661:1856_1920x0_80_0_0_1aeff93693b8a9e480b5efd42a19f1d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, музеи, новости культуры, алла манилова, алексей левыкин
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 280 тысяч человек посетили мероприятия Ассамблеи петровских музеев России, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ со ссылкой на заседание Ассамблеи по итогам первого года ее работы, которое прошло в Воронеже.
"Именно здесь, в Воронеже
в прошлом году зародилась Ассамблея петровских музеев. И это совершенно уникальный случай, ассамблея работает очень стремительно. В столь короткие сроки уже запущен 31 выставочный проект, на которые Минкультуры России
выделяет целевое финансирование. Создано единое сообщество музеев, хранящих наследие Петра Великого. Это потрясающая возможность для развития федеральных, региональных и муниципальных музеев, а также культурного туризма", – приводятся в сообщении слова на заседании статс-секретаря – заместителя министра культуры Аллы Маниловой
.
По её словам, министерство культуры выделило более 52 миллионов рублей для создания передвижных выставок Ассамблеи, которые посетили 280 тысяч человек в 25 регионах страны. Манилова также добавила, что недавно в ассамблею вошли два новых музея – Государственный художественный музей ХМАО–Югры и Всероссийский историко-этнографический музей. Таким образом, организация объединила уже 115 учреждений культуры.
На заседании председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова представила Императорский маршрут. Как она рассказала, проект активно развивается и уже прошли мероприятия в 22 регионах. В рамках реализации проекта, а также совместно с Петровским маршрутом, создаются новые музеи, что является уникальным опытом как для музейной отрасли, так и для культурного туризма.
В свою очередь, губернатор Воронежской области
Александр Гусев отметил на заседании значимость сотрудничества региона с ведущими культурными центрами страны.
"Совместно с коллегами из крупнейших музеев России у нас проведен целый ряд культурных мероприятий. Они стали не только украшением петровской юбилейной программы, но и мощной патриотической просветительской акцией. На примере Ассамблеи петровских музеев мы увидели, какую существенную пользу для профессионалов и многих граждан может принести создание тематического культурного пространства", – подчеркнул он.
В ходе мероприятия состоялось открытие выставок "Петр Великий" Государственного исторического музея и "Петровские крепости" Государственного музея "Смоленская крепость", которые представили руководители учреждений Алексей Левыкин
и Сергей Пиляк. Кроме того, во Дворце Ольденбургских в поселке Рамонь Воронежской области торжественно открылся интерактивный проект "Не для только забавы, но и для дела". История ассамблей Петра Великого", подготовленный Государственным музеем-заповедником "Петергоф". Выставка рассказывает о появлении и развитии ассамблейной культуры, становлении нового дворянского быта, сподвижниках Петра Великого, церемониале, гастрономических пристрастиях петровского времени и досуге императорского двора. Проект впервые открылся в Петергофе
в декабре 2021 года, позже был показан в Гатчине
и Санкт-Петербурге
, а после Воронежа отправится в Москву
и Великие Луки
.