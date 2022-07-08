https://ria.ru/20220708/uchitelya-1801268613.html
Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Сенаторы одобрили закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:27
2022-07-08T16:27
2022-07-08T17:06
общество
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совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.Ранее в "Единой России" отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
16:27 08.07.2022 (обновлено: 17:06 08.07.2022)
Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей
Сенаторы одобрили закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.
Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.
Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.
Ранее в "Единой России
" отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии.