https://ria.ru/20220708/uchitelya-1801268613.html

Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о снятии бюрократической нагрузки с учителей

Сенаторы одобрили закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:27

2022-07-08T16:27

2022-07-08T17:06

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей, которым вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.Благодаря новым нормам школы смогут перейти на электронный документооборот, что снимет часть бумажной работы с педагогов.Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ, такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения.Ранее в "Единой России" отмечали, что сейчас российская система образования является самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Так, на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46. Основной причиной такой нагрузки является отсутствие законодательного ограничения на запрос документации с учителя, пояснили в партии.

https://ria.ru/20220708/dvizhenie-1801253899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, единая россия, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование