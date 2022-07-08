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В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков - РИА Новости, 08.07.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220708/uchastki-1801263511.html
В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков
В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков - РИА Новости, 08.07.2022
В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать для многодетных семей Димитровграда не менее 1500 новых земельных участков, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:10
2022-07-08T16:11
ульяновская область
димитровград
алексей русских
многодетные семьи
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать для многодетных семей Димитровграда не менее 1500 новых земельных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее поручение губернатор дал на заседании штаба по комплексному развитию региона. В настоящее время в Димитровграде ожидают получения бесплатных земельных участков 1419 многодетных семей. Для решения вопроса из федеральной в муниципальную собственность передано 452 гектара земли, что позволит обеспечить участками всех очередников, говорится в сообщении."Необходимо сформировать здесь не менее полутора тысяч участков для многодетных семей. Территория большая, застраиваться будет долго, поэтому нужно подводить мощности поэтапно. Первостепенная задача сейчас – обеспечить всей необходимой инфраструктурой участки для многодетных", - приводит пресс-служба слова Русских.В отношении земельного массива внесены соответствующие изменения в генеральный план. До 1 сентября планируется внести поправки в правила землепользования и застройки города. Кроме участков для многодетных, здесь планируется выделить зону для коммерческой жилой застройки многоэтажными домами, а также место для социально-культурных объектов. В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения нового микрорайона электроэнергией, уточнили в пресс-службе.В Ульяновске с начала текущего года многодетным семьям были предоставлены 403 бесплатных земельных участка. Также определены новые земельные массивы для многодетных в селах Арское, Кротовка, возле поселка Дачный, в деревнях Кувшиновка, Погребы. Там планируется сформировать порядка 600 участков. В настоящее время администрация города приводит в соответствие документы территориального планирования в части, позволяющей вовлечение в оборот земельных массивов для индивидуального жилищного строительства.В пресс-службе напомнили, что законодательно в регионе введена возможность для многодетных семей получить наряду с участками для индивидуального жилищного строительства участки для садоводства. В Ульяновске к предоставлению уже готовы 194 таких участка, которые находятся в муниципальной собственности.Кроме того, многодетные семьи по желанию могут получить взамен земельного участка денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. По состоянию на 20 июня этой возможностью воспользовались 66 семей.
https://ria.ru/20220520/granty-1789737960.html
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димитровград, алексей русских, многодетные семьи, ульяновская область
16:10 08.07.2022 (обновлено: 16:11 08.07.2022)
 

В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкУчасток земли
Участок земли - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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УЛЬЯНОВСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать для многодетных семей Димитровграда не менее 1500 новых земельных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее поручение губернатор дал на заседании штаба по комплексному развитию региона. В настоящее время в Димитровграде ожидают получения бесплатных земельных участков 1419 многодетных семей. Для решения вопроса из федеральной в муниципальную собственность передано 452 гектара земли, что позволит обеспечить участками всех очередников, говорится в сообщении.
"Необходимо сформировать здесь не менее полутора тысяч участков для многодетных семей. Территория большая, застраиваться будет долго, поэтому нужно подводить мощности поэтапно. Первостепенная задача сейчас – обеспечить всей необходимой инфраструктурой участки для многодетных", - приводит пресс-служба слова Русских.
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В отношении земельного массива внесены соответствующие изменения в генеральный план. До 1 сентября планируется внести поправки в правила землепользования и застройки города. Кроме участков для многодетных, здесь планируется выделить зону для коммерческой жилой застройки многоэтажными домами, а также место для социально-культурных объектов. В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения нового микрорайона электроэнергией, уточнили в пресс-службе.
В Ульяновске с начала текущего года многодетным семьям были предоставлены 403 бесплатных земельных участка. Также определены новые земельные массивы для многодетных в селах Арское, Кротовка, возле поселка Дачный, в деревнях Кувшиновка, Погребы. Там планируется сформировать порядка 600 участков. В настоящее время администрация города приводит в соответствие документы территориального планирования в части, позволяющей вовлечение в оборот земельных массивов для индивидуального жилищного строительства.
В пресс-службе напомнили, что законодательно в регионе введена возможность для многодетных семей получить наряду с участками для индивидуального жилищного строительства участки для садоводства. В Ульяновске к предоставлению уже готовы 194 таких участка, которые находятся в муниципальной собственности.
Кроме того, многодетные семьи по желанию могут получить взамен земельного участка денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. По состоянию на 20 июня этой возможностью воспользовались 66 семей.
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Ульяновская областьДимитровградАлексей РусскихМногодетные семьиУльяновская область
 
 
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