https://ria.ru/20220708/uchastki-1801263511.html

В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков

В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков - РИА Новости, 08.07.2022

В Ульяновской области многодетным семьям выделят 1500 земельных участков

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать для многодетных семей Димитровграда не менее 1500 новых земельных участков, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:10

2022-07-08T16:10

2022-07-08T16:11

ульяновская область

димитровград

алексей русских

многодетные семьи

ульяновская область

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УЛЬЯНОВСК, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать для многодетных семей Димитровграда не менее 1500 новых земельных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее поручение губернатор дал на заседании штаба по комплексному развитию региона. В настоящее время в Димитровграде ожидают получения бесплатных земельных участков 1419 многодетных семей. Для решения вопроса из федеральной в муниципальную собственность передано 452 гектара земли, что позволит обеспечить участками всех очередников, говорится в сообщении."Необходимо сформировать здесь не менее полутора тысяч участков для многодетных семей. Территория большая, застраиваться будет долго, поэтому нужно подводить мощности поэтапно. Первостепенная задача сейчас – обеспечить всей необходимой инфраструктурой участки для многодетных", - приводит пресс-служба слова Русских.В отношении земельного массива внесены соответствующие изменения в генеральный план. До 1 сентября планируется внести поправки в правила землепользования и застройки города. Кроме участков для многодетных, здесь планируется выделить зону для коммерческой жилой застройки многоэтажными домами, а также место для социально-культурных объектов. В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения нового микрорайона электроэнергией, уточнили в пресс-службе.В Ульяновске с начала текущего года многодетным семьям были предоставлены 403 бесплатных земельных участка. Также определены новые земельные массивы для многодетных в селах Арское, Кротовка, возле поселка Дачный, в деревнях Кувшиновка, Погребы. Там планируется сформировать порядка 600 участков. В настоящее время администрация города приводит в соответствие документы территориального планирования в части, позволяющей вовлечение в оборот земельных массивов для индивидуального жилищного строительства.В пресс-службе напомнили, что законодательно в регионе введена возможность для многодетных семей получить наряду с участками для индивидуального жилищного строительства участки для садоводства. В Ульяновске к предоставлению уже готовы 194 таких участка, которые находятся в муниципальной собственности.Кроме того, многодетные семьи по желанию могут получить взамен земельного участка денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. По состоянию на 20 июня этой возможностью воспользовались 66 семей.

https://ria.ru/20220520/granty-1789737960.html

https://ria.ru/20220627/profkonsultatsii-1798439071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

димитровград, алексей русских, многодетные семьи, ульяновская область