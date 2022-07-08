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Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ
Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ
Кризисный центр создан при канцелярии премьер-министра Японии после нападения на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ, действующий премьер Фумио... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:07
2022-07-08T07:07
2022-07-08T07:30
в мире
токио
синдзо абэ
фумио кисида
япония
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Кризисный центр создан при канцелярии премьер-министра Японии после нападения на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ, действующий премьер Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио, сообщило агентство Киодо.Нападение было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) мужчиной. Как отмечали японские СМИ, Абэ без сознания был увезен с места инцидента без сознания, он не подавал признаков жизни, а медики проводили ему массаж сердца. После этого он, предположительно, был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары.По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли со спины. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца.Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.На месте был задержан 40-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, токио, синдзо абэ, фумио кисида, япония, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
07:07 08.07.2022 (обновлено: 07:30 08.07.2022)
Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ
Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ, Кисида возвращается в Токио
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Кризисный центр создан при канцелярии премьер-министра Японии после нападения на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ, действующий премьер Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио, сообщило агентство Киодо.
Нападение было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) мужчиной. Как отмечали японские СМИ, Абэ
без сознания был увезен с места инцидента без сознания, он не подавал признаков жизни, а медики проводили ему массаж сердца. После этого он, предположительно, был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары.
По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли со спины. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца.
Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.
На месте был задержан 40-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал.