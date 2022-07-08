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Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ

Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Власти Японии создали кризисный центр после нападения на Абэ

Кризисный центр создан при канцелярии премьер-министра Японии после нападения на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ, действующий премьер Фумио... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:07

2022-07-08T07:07

2022-07-08T07:30

в мире

токио

синдзо абэ

фумио кисида

япония

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Кризисный центр создан при канцелярии премьер-министра Японии после нападения на бывшего главу японского правительства Синдзо Абэ, действующий премьер Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио, сообщило агентство Киодо.Нападение было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) мужчиной. Как отмечали японские СМИ, Абэ без сознания был увезен с места инцидента без сознания, он не подавал признаков жизни, а медики проводили ему массаж сердца. После этого он, предположительно, был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары.По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли со спины. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца.Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.На месте был задержан 40-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал.

токио

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в мире, токио, синдзо абэ, фумио кисида, япония, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ