Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой
Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой "Мало половин"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками в социальных сетях. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со своей экс-супругой Ольгой Бузовой.
"Так, ну, это часть работы, поэтому я думаю, что в проекте сняться в одном вообще не проблема. Если будут какие-то интересные предложения, то можно рассмотреть. Я в общем не против", – сказал футболист.
Примечательно, что в это время на фоне в машине играла песня Ольги "Мало половин", посвященная Тарасову.
Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Недавно у них родился третий ребенок.
Несмотря на расставание Бузова и Тарасов регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга. Так, например, Ольга назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".