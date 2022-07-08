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Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой - РИА Новости, 08.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220708/tarasov-1801212918.html
Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой
Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой - РИА Новости, 08.07.2022
Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой
Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками в социальных сетях. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со своей экс-супругой... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:18
2022-07-08T14:18
шоубиз
знаменитости
дмитрий тарасов
шоу-бизнес
ольга бузова
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками в социальных сетях. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со своей экс-супругой Ольгой Бузовой.Примечательно, что в это время на фоне в машине играла песня Ольги "Мало половин", посвященная Тарасову.Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Недавно у них родился третий ребенок.Несмотря на расставание Бузова и Тарасов регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга. Так, например, Ольга назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".
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знаменитости, дмитрий тарасов, шоу-бизнес, ольга бузова
14:18 08.07.2022
 
Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой

Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой "Мало половин"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками в социальных сетях. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со своей экс-супругой Ольгой Бузовой.

"Так, ну, это часть работы, поэтому я думаю, что в проекте сняться в одном вообще не проблема. Если будут какие-то интересные предложения, то можно рассмотреть. Я в общем не против", – сказал футболист.

Примечательно, что в это время на фоне в машине играла песня Ольги "Мало половин", посвященная Тарасову.
Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Недавно у них родился третий ребенок.
Несмотря на расставание Бузова и Тарасов регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга. Так, например, Ольга назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".
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