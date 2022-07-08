https://ria.ru/20220708/tarasov-1801212918.html

Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой

Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой - РИА Новости, 08.07.2022

Тарасов пообщался с фанатами под посвященную ему песню Бузовой

Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками в социальных сетях. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со своей экс-супругой... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:18

2022-07-08T14:18

2022-07-08T14:18

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дмитрий тарасов

шоу-бизнес

ольга бузова

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками в социальных сетях. В частности, он утвердительно ответил на вопрос о возможном сотрудничестве со своей экс-супругой Ольгой Бузовой.Примечательно, что в это время на фоне в машине играла песня Ольги "Мало половин", посвященная Тарасову.Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. Недавно у них родился третий ребенок.Несмотря на расставание Бузова и Тарасов регулярно обмениваются колкостями в адрес друг друга. Так, например, Ольга назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".

https://ria.ru/20220708/volochkova-1801146073.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий тарасов, шоу-бизнес, ольга бузова