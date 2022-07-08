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Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах
Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:15
2022-07-08T20:15
общество
россия
совет федерации рф
школа
дети
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дняРешение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.
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общество, россия, совет федерации рф, школа, дети
20:15 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах

СФ одобрил закон, предлагающий создать единый подход к организации групп продленного дня

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Дети в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.
Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дня
Решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.
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