https://ria.ru/20220708/prodlenka-1801337185.html

Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах

Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах

Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:15

2022-07-08T20:15

2022-07-08T20:15

общество

россия

совет федерации рф

школа

дети

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дняРешение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.

https://ria.ru/20220708/dvizhenie-1801253899.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф, школа, дети