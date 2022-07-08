https://ria.ru/20220708/prodlenka-1801337185.html
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах
Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:15
2022-07-08T20:15
2022-07-08T20:15
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совет федерации рф
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дети
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дняРешение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.
https://ria.ru/20220708/dvizhenie-1801253899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, школа, дети
Совфед одобрил закон о едином подходе к организации продленки в школах
СФ одобрил закон, предлагающий создать единый подход к организации групп продленного дня
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий установить единый подход к организации групп продленного дня (ГПД) в школах - помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Закон устанавливает, что в группах продленного дня наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности.
Наряду с изменениями в статью 66 закона об образовании, поправки вносятся в статью 8 - новым положением предусматривается право субъектов РФ
на допфинансирование, что, как отмечали ранее авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребенка в группах продленного дня
Решение об открытии группы продленного дня и режиме пребывания в ней детей принимается школой с учетом мнения совета родителей.