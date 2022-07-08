https://ria.ru/20220708/priluchnyy-1801181740.html

Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи

Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи - РИА Новости, 08.07.2022

Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи

Павел Прилучный устроил необычное свидание для Зепюр Брутян накануне Дня семьи, любви и верности. Пара отправилась в полет на воздушном шаре. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:46

2022-07-08T13:46

2022-07-08T13:46

шоубиз

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павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Павел Прилучный устроил необычное свидание для Зепюр Брутян накануне Дня семьи, любви и верности. Пара отправилась в полет на воздушном шаре.Судя по следующей публикации, сделанной в салоне самолета, пара отправилась в небольшое путешествие.Актеры часто проводят время вместе и активно размещают фотографии в социальных сетях. В некоторых СМИ считают, что Брутян даже сменила фамилию и стала Прилучной.Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают интерес к своим проектам.

https://ria.ru/20220706/priluchnyy-1800612483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес