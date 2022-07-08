https://ria.ru/20220708/priluchnyy-1801181740.html
Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи
Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи - РИА Новости, 08.07.2022
Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи
Павел Прилучный устроил необычное свидание для Зепюр Брутян накануне Дня семьи, любви и верности. Пара отправилась в полет на воздушном шаре. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:46
2022-07-08T13:46
2022-07-08T13:46
шоубиз
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павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Павел Прилучный устроил необычное свидание для Зепюр Брутян накануне Дня семьи, любви и верности. Пара отправилась в полет на воздушном шаре.Судя по следующей публикации, сделанной в салоне самолета, пара отправилась в небольшое путешествие.Актеры часто проводят время вместе и активно размещают фотографии в социальных сетях. В некоторых СМИ считают, что Брутян даже сменила фамилию и стала Прилучной.Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают интерес к своим проектам.
https://ria.ru/20220706/priluchnyy-1800612483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
Прилучный устроил для Брутян необычное свидание накануне Дня семьи
Павел Прилучный устроил для Зепюр Брутян свидание на воздушном шаре накануне Дня семьи
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Павел Прилучный устроил необычное свидание для Зепюр Брутян накануне Дня семьи, любви и верности. Пара отправилась в полет на воздушном шаре.
"Вчера мы говорили о том, что я никогда не летала на воздушном шаре и видела, как в Каппадокии очень красиво почти каждый день поднимаются шары при рассвете, а сегодня меня привезли сюда! Это было очень неожиданно! Правда!" – эмоционально написала Брутян.
Судя по следующей публикации, сделанной в салоне самолета, пара отправилась в небольшое путешествие.
Актеры часто проводят время вместе и активно размещают фотографии в социальных сетях. В некоторых СМИ считают, что Брутян даже сменила фамилию и стала Прилучной.
Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают
интерес к своим проектам.