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Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220701/priluchnyy-1799486562.html
Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе
Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе - РИА Новости, 01.07.2022
Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе
Павел Прилучный в социальных сетях показал новое фото с Зепюр Брутян. На снимке пара сидит в машине во время столичных пробок. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:51
2022-07-01T13:15
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях показал новое фото с Зепюр Брутян. На снимке пара сидит в машине во время столичных пробок.Недавно пара вернулись с отдыха – они часто размещали совместные кадры, что стало поводом для слухов о новом романе Павла. После этого в Сеть попала информация, что Брутян якобы сменила фамилию и стала Прилучной. Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают интерес к своим проектам.2 июля в Сети выйдет новый сезон "Мажора" с Прилучным в главной роли. К актерскому составу проекта в этот раз присоединилась Любовь Толкалина – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.
https://ria.ru/20220602/priluchnyy-1792599951.html
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
10:51 01.07.2022 (обновлено: 13:15 01.07.2022)
 
Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе

Прилучный показал новое фото с возлюбленной Брутян после слухов о свадьбе

© Фото : Павел Прилучный/TelegramПавел Прилучный с Зепюр Брутян
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях показал новое фото с Зепюр Брутян. На снимке пара сидит в машине во время столичных пробок.

"Вечерние пробки в Москве… Но мы с Зепюр знаем, чем себя занять. Фоткаемся. А вы чем себя развлекаете в дороге?" – написал актер.

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Прилучный на камеру поцеловал новую возлюбленную
Недавно пара вернулись с отдыха – они часто размещали совместные кадры, что стало поводом для слухов о новом романе Павла. После этого в Сеть попала информация, что Брутян якобы сменила фамилию и стала Прилучной. Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают интерес к своим проектам.

"Объясните кто-нибудь, они вместе все-таки или нет?", "Так вы все-таки поженились?", "Очень красивая пара", – отметили в комментариях.

2 июля в Сети выйдет новый сезон "Мажора" с Прилучным в главной роли. К актерскому составу проекта в этот раз присоединилась Любовь Толкалина – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.
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