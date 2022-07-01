https://ria.ru/20220701/priluchnyy-1799486562.html

Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе

Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе - РИА Новости, 01.07.2022

Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе

Павел Прилучный в социальных сетях показал новое фото с Зепюр Брутян. На снимке пара сидит в машине во время столичных пробок. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:51

2022-07-01T10:51

2022-07-01T13:15

шоубиз

знаменитости

павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях показал новое фото с Зепюр Брутян. На снимке пара сидит в машине во время столичных пробок.Недавно пара вернулись с отдыха – они часто размещали совместные кадры, что стало поводом для слухов о новом романе Павла. После этого в Сеть попала информация, что Брутян якобы сменила фамилию и стала Прилучной. Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают интерес к своим проектам.2 июля в Сети выйдет новый сезон "Мажора" с Прилучным в главной роли. К актерскому составу проекта в этот раз присоединилась Любовь Толкалина – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.

https://ria.ru/20220602/priluchnyy-1792599951.html

https://ria.ru/20220630/plaksina-1799234289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес