10:51 01.07.2022 (обновлено: 13:15 01.07.2022)
Прилучный показал новое фото с возлюбленной после слухов о свадьбе
Прилучный показал новое фото с возлюбленной Брутян после слухов о свадьбе
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях показал новое фото с Зепюр Брутян. На снимке пара сидит в машине во время столичных пробок.
"Вечерние пробки в Москве… Но мы с Зепюр знаем, чем себя занять. Фоткаемся. А вы чем себя развлекаете в дороге?" – написал актер.
Недавно пара вернулись с отдыха – они часто размещали совместные кадры, что стало поводом для слухов о новом романе Павла. После этого в Сеть попала информация, что Брутян якобы сменила фамилию и стала Прилучной. Звезды никак не комментировали эти новости, так что многие поклонники до сих пор вынуждены гадать, есть ли между артистами чувства или таким образом они подогревают интерес к своим проектам.
"Объясните кто-нибудь, они вместе все-таки или нет?", "Так вы все-таки поженились?", "Очень красивая пара", – отметили в комментариях.
2 июля в Сети выйдет новый сезон "Мажора" с Прилучным в главной роли. К актерскому составу проекта в этот раз присоединилась Любовь Толкалина – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.