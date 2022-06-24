https://ria.ru/20220624/priluchnyy-1797896695.html

Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле

Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле - РИА Новости, 24.06.2022

Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле

Сериал "Мажор 4" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 2 июля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:29

2022-06-24T16:29

2022-06-24T16:59

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сериал "Мажор 4" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 2 июля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. История начнется спустя девять лет после беспорядочной перестрелки, в которой погибла капитан Вика Родионова (Карина Разумовская). В новых эпизодах покажут, как за это время изменился Игорь Соколовский. "Он больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнает, что у него давно есть дочь", – рассказали в пресс-службе.Прилучный отметил, что "в новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Соколовского, и он понемногу будет ее распутывать".Любовь Толкалина присоединилась к актерскому составу проекта – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.После премьеры на "Кинопоиске" зрители смогут увидеть четвертый сезон на Первом канале.

https://ria.ru/20220201/priluchnyy-1770439565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, любовь толкалина, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), кинопоиск