https://ria.ru/20220624/priluchnyy-1797896695.html
Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле
Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле - РИА Новости, 24.06.2022
Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле
Сериал "Мажор 4" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 2 июля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:29
2022-06-24T16:29
2022-06-24T16:59
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сериал "Мажор 4" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 2 июля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. История начнется спустя девять лет после беспорядочной перестрелки, в которой погибла капитан Вика Родионова (Карина Разумовская). В новых эпизодах покажут, как за это время изменился Игорь Соколовский. "Он больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнает, что у него давно есть дочь", – рассказали в пресс-службе.Прилучный отметил, что "в новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Соколовского, и он понемногу будет ее распутывать".Любовь Толкалина присоединилась к актерскому составу проекта – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.После премьеры на "Кинопоиске" зрители смогут увидеть четвертый сезон на Первом канале.
https://ria.ru/20220201/priluchnyy-1770439565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, любовь толкалина, шоу-бизнес, новости культуры, кино и сериалы, первый канал (телеканал), кинопоиск
16:29 24.06.2022 (обновлено: 16:59 24.06.2022)
Четвертый сезон "Мажора" с Прилучным выйдет в июле
Четвертый сезон "Мажора" с Павлом Прилучным выйдет 2 июля в Сети
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сериал "Мажор 4" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 2 июля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
История начнется спустя девять лет после беспорядочной перестрелки, в которой погибла капитан Вика Родионова (Карина Разумовская). В новых эпизодах покажут, как за это время изменился Игорь Соколовский.
"Он больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнером Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнает, что у него давно есть дочь", – рассказали в пресс-службе.
Прилучный отметил, что "в новых сериях по-прежнему остается непростой и запутанной личная жизнь Соколовского, и он понемногу будет ее распутывать".
Любовь Толкалина присоединилась к актерскому составу проекта – она исполнила роль психоаналитика, который помогает главному герою справляться со стрессом.
"Погрузившись в новый сезон, еще больше восхитилась самоотдачей и профессионализмом ребят на съемочной площадке. Моя героиня не просто вошла в знакомую всем историю, а стала в ней самой главной женщиной, на которой держится все в новом сезоне. Естественно, подразумевается и романтическая линия с героем Павла Прилучного. Работать с ним было в удовольствие", – сказала актриса.
После премьеры на "Кинопоиске" зрители смогут увидеть четвертый сезон на Первом канале.