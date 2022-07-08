https://ria.ru/20220708/premer-1801098807.html

Парламентарий Тугендхат собрался бороться за пост премьера Британии

Парламентарий Тугендхат собрался бороться за пост премьера Британии - РИА Новости, 08.07.2022

Парламентарий Тугендхат собрался бороться за пост премьера Британии

Глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат намерен выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T01:42

2022-07-08T01:42

2022-07-08T02:02

в мире

борис джонсон

тереза мэй

великобритания

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том тугендхат

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат намерен выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Об этом политик заявил в колонке для газеты Telegraph.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, накануне заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он продолжит выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Он стал первым консерватором, заявившим о намерении участвовать в борьбе за место лидера партии.Том Тугендхат — сын судьи Высокого суда сэра Майкла Тугендхата и его жены-француженки Бландин де Луан. В качестве военного он участвовал в иракской и афганской кампаниях и дослужился до звания подполковника. У Тугендхата двойное гражданство Британии и Франции.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.Месяц назад Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда поводом стал скандал с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее Джонсон сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.

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в мире, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, франция, том тугендхат