https://ria.ru/20220708/pravitelstvo-1801196899.html

СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах

СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 08.07.2022

СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:29

2022-07-08T13:29

2022-07-08T13:29

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике."При введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220706/gosduma-1800716990.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, правительство рф