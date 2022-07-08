https://ria.ru/20220708/pravitelstvo-1801196899.html
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 08.07.2022
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:29
2022-07-08T13:29
2022-07-08T13:29
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике."При введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220706/gosduma-1800716990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, совет федерации рф, правительство рф
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах
Совфед разрешил правительству регулировать трудовые отношения при спецмерах в экономике