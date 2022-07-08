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СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 08.07.2022
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СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах - РИА Новости, 08.07.2022
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:29
2022-07-08T13:29
россия
общество
совет федерации рф
правительство рф
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике."При введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - говорится в документе.
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россия, общество, совет федерации рф, правительство рф
13:29 08.07.2022
 
СФ дал правительству право регулировать трудовые отношения при спецмерах

Совфед разрешил правительству регулировать трудовые отношения при спецмерах в экономике

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили изменения в Трудовой кодекс РФ, подготовленные правительством, о праве кабмина регулировать трудовые отношения при специальных мерах в экономике.
"При введении специальных мер в сфере экономики правительство РФ вправе устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков", - говорится в документе.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:07
Госдума приняла закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
 
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