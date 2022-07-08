Рейтинг@Mail.ru
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801115237.html
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам - РИА Новости, 08.07.2022
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам
Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:45
2022-07-08T08:59
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
андрей климов
совет федерации рф
g7
атр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576451197_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_7982b25b7cd107eb24473a603db21b3d.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Из Японии сообщили: произошло покушение на экс-премьера Синдзо Абэ во время его уличного выступления. Абэ получил ранение в грудь, его госпитализировали. Нападавший задержан", - написал сенатор в своем Telegram-канале."Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7 и по тем в АТР, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам", - отметил политик.Климов добавил, что лично знал политика, когда он ещё возглавлял японское правительство и правящую там Либерально-демократическую партию. "Неоднократно встречался и с его коллегами. Уверен, что этот уважаемый в мире политик стремился, на сколько мог, проводить в жизнь независимую от США политику и немало сделал для развития российско-японских отношений, чаще любого японского премьера бывал в России", - написал он.Уже оставив свой пост в 2020 году из-за болезни, он продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни соседней с РФ страны, подчеркнул сенатор."Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России. Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе", - отметил глава комиссии СФ.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801112906.html
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801113457.html
япония
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576451197_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d2c761c30a2d1e3673b878cd8dfa341e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, андрей климов, совет федерации рф, g7, атр
08:45 08.07.2022 (обновлено: 08:59 08.07.2022)
 
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам

Сенатор Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам в G7 и АТР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Из Японии сообщили: произошло покушение на экс-премьера Синдзо Абэ во время его уличного выступления. Абэ получил ранение в грудь, его госпитализировали. Нападавший задержан", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Работники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:26
Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ
"Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7 и по тем в АТР, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам", - отметил политик.
Климов добавил, что лично знал политика, когда он ещё возглавлял японское правительство и правящую там Либерально-демократическую партию. "Неоднократно встречался и с его коллегами. Уверен, что этот уважаемый в мире политик стремился, на сколько мог, проводить в жизнь независимую от США политику и немало сделал для развития российско-японских отношений, чаще любого японского премьера бывал в России", - написал он.
Уже оставив свой пост в 2020 году из-за болезни, он продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни соседней с РФ страны, подчеркнул сенатор.
"Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России. Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе", - отметил глава комиссии СФ.
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 08:29
Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ
 
В миреЯпонияСиндзо АбэУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэАндрей КлимовСовет Федерации РФG7АТР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала