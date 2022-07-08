https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801115237.html

Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам

Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам - РИА Новости, 08.07.2022

Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам

Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:45

2022-07-08T08:45

2022-07-08T08:59

в мире

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

андрей климов

совет федерации рф

g7

атр

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Из Японии сообщили: произошло покушение на экс-премьера Синдзо Абэ во время его уличного выступления. Абэ получил ранение в грудь, его госпитализировали. Нападавший задержан", - написал сенатор в своем Telegram-канале."Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7 и по тем в АТР, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам", - отметил политик.Климов добавил, что лично знал политика, когда он ещё возглавлял японское правительство и правящую там Либерально-демократическую партию. "Неоднократно встречался и с его коллегами. Уверен, что этот уважаемый в мире политик стремился, на сколько мог, проводить в жизнь независимую от США политику и немало сделал для развития российско-японских отношений, чаще любого японского премьера бывал в России", - написал он.Уже оставив свой пост в 2020 году из-за болезни, он продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни соседней с РФ страны, подчеркнул сенатор."Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России. Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе", - отметил глава комиссии СФ.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801112906.html

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801113457.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, андрей климов, совет федерации рф, g7, атр