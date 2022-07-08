https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801115237.html
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам - РИА Новости, 08.07.2022
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам
Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:45
2022-07-08T08:45
2022-07-08T08:59
в мире
япония
синдзо абэ
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
андрей климов
совет федерации рф
g7
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Из Японии сообщили: произошло покушение на экс-премьера Синдзо Абэ во время его уличного выступления. Абэ получил ранение в грудь, его госпитализировали. Нападавший задержан", - написал сенатор в своем Telegram-канале."Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7 и по тем в АТР, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам", - отметил политик.Климов добавил, что лично знал политика, когда он ещё возглавлял японское правительство и правящую там Либерально-демократическую партию. "Неоднократно встречался и с его коллегами. Уверен, что этот уважаемый в мире политик стремился, на сколько мог, проводить в жизнь независимую от США политику и немало сделал для развития российско-японских отношений, чаще любого японского премьера бывал в России", - написал он.Уже оставив свой пост в 2020 году из-за болезни, он продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни соседней с РФ страны, подчеркнул сенатор."Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России. Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе", - отметил глава комиссии СФ.
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801112906.html
https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801113457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, андрей климов, совет федерации рф, g7, атр
08:45 08.07.2022 (обновлено: 08:59 08.07.2022)
Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам
Сенатор Климов назвал покушение на Абэ ударом по здравомыслящим силам в G7 и АТР
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – это явный удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам, заявил
глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Из Японии
сообщили: произошло покушение на экс-премьера Синдзо Абэ
во время его уличного выступления. Абэ получил ранение в грудь, его госпитализировали. Нападавший задержан", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
"Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7
и по тем в АТР
, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам", - отметил политик.
Климов добавил, что лично знал политика, когда он ещё возглавлял японское правительство и правящую там Либерально-демократическую партию. "Неоднократно встречался и с его коллегами. Уверен, что этот уважаемый в мире политик стремился, на сколько мог, проводить в жизнь независимую от США политику и немало сделал для развития российско-японских отношений, чаще любого японского премьера бывал в России", - написал он.
Уже оставив свой пост в 2020 году из-за болезни, он продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни соседней с РФ страны, подчеркнул сенатор.
"Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России. Такая открытая реалистичная позиция явно не нравилась проамериканскому лобби в японском политическом классе", - отметил глава комиссии СФ.