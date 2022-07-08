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На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение - РИА Новости, 08.07.2022

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение с огнестрельным оружием во время его выступления в городе Нара, передает агентство Kyodo. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T05:52

2022-07-08T05:52

2022-07-08T08:34

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покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение с огнестрельным оружием во время его выступления в городе Нара, передает агентство Kyodo.Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (05.30 мск). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца.Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство.Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.На месте полиция задержала 40-летнего Тэцуя Ямагами. Подозреваемый сопротивления не оказывал.В больнице Университета префектуры Нара сообщили РИА Новости, что политик находится у них.Представитель больницы также отказалась уточнить информацию о дальнейших действиях врачей.В полиции телеканалу NHK заявили, что после покушения Абэ сначала был в сознании и откликался на речь, но в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".

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