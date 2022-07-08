https://ria.ru/20220708/multfilm-1801210511.html
Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде
Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде - РИА Новости, 08.07.2022
Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде
Анимационный сериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм" начали показывать на ресурсах одного из ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:47
2022-07-08T14:47
2022-07-08T14:47
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Анимационный сериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм" начали показывать на ресурсах одного из ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения в Таиланде TrueVisions, сообщает пресс-служба.Их транслируют на телеканале True Spark Play и VOD-платформе TrueVisions Now. "Этот лицензионный договор является первым для нового контента российской киностудии на территории Королевства Таиланд", — уточняют в пресс-службе. К просмотру будут доступны два сезона на тайском языке. Всего в эфир выйдут 52 серии. Мультфильм выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию пяти — семи лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Персонажи попадают в увлекательные истории и учатся ориентироваться в мире эмоций."Формирование эмоционального интеллекта является важной составляющей в воспитании и гармоничном развитии современного поколения. Именно через эмоции дети начинают познавать себя, окружающий мир, а также раскрывать собственные уникальные способности, которые определяют их дальнейший успех во всех сферах жизнедеятельности. На киностудии "Союзмультфильм" мы уделяем особое внимание образовательной функции при создании анимационных проектов и мультсериал "Монсики" тому подтверждение", — говорит председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. По ее словам, "сценаристы совместно с психологами разработали близкие детям сюжетные истории с интересной подачей, которые научат их распознавать и понимать чувства и эмоции, выстраивать взаимоотношения". За первую половину 2022 года "Монсики" вошли в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России. География дистрибуции сериала включает США, Китай, Канаду, Великобританию, Словению и страны Балтии.
https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, юлиана слащева, россия, сша, китай, союзмультфильм, кино и сериалы, культура, эмоции, дети
Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде
Мультсериал "Монсики" "Союзмультфильма" начали показывать в Таиланде
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Анимационный сериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм" начали показывать на ресурсах одного из ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения в Таиланде TrueVisions, сообщает пресс-служба.
Их транслируют на телеканале True Spark Play и VOD-платформе TrueVisions Now.
"Этот лицензионный договор является первым для нового контента российской киностудии на территории Королевства Таиланд", — уточняют в пресс-службе.
К просмотру будут доступны два сезона на тайском языке. Всего в эфир выйдут 52 серии. Мультфильм выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию пяти — семи лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Персонажи попадают в увлекательные истории и учатся ориентироваться в мире эмоций.
"Формирование эмоционального интеллекта является важной составляющей в воспитании и гармоничном развитии современного поколения. Именно через эмоции дети начинают познавать себя, окружающий мир, а также раскрывать собственные уникальные способности, которые определяют их дальнейший успех во всех сферах жизнедеятельности. На киностудии "Союзмультфильм" мы уделяем особое внимание образовательной функции при создании анимационных проектов и мультсериал "Монсики" тому подтверждение", — говорит председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
По ее словам, "сценаристы совместно с психологами разработали близкие детям сюжетные истории с интересной подачей, которые научат их распознавать и понимать чувства и эмоции, выстраивать взаимоотношения".
За первую половину 2022 года "Монсики" вошли в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России. География дистрибуции сериала включает США, Китай, Канаду, Великобританию, Словению и страны Балтии.