https://ria.ru/20220708/multfilm-1801210511.html

Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде

Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде - РИА Новости, 08.07.2022

Российский мультсериал "Монсики" увидят в Таиланде

Анимационный сериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм" начали показывать на ресурсах одного из ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:47

2022-07-08T14:47

2022-07-08T14:47

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Анимационный сериал "Монсики" киностудии "Союзмультфильм" начали показывать на ресурсах одного из ведущих операторов кабельного и спутникового телевидения в Таиланде TrueVisions, сообщает пресс-служба.Их транслируют на телеканале True Spark Play и VOD-платформе TrueVisions Now. "Этот лицензионный договор является первым для нового контента российской киностудии на территории Королевства Таиланд", — уточняют в пресс-службе. К просмотру будут доступны два сезона на тайском языке. Всего в эфир выйдут 52 серии. Мультфильм выполнен в технике 3D и рассчитан на аудиторию пяти — семи лет. В нем рассказывается о фантастических существах, живущих на планете Монсиленд. Персонажи попадают в увлекательные истории и учатся ориентироваться в мире эмоций."Формирование эмоционального интеллекта является важной составляющей в воспитании и гармоничном развитии современного поколения. Именно через эмоции дети начинают познавать себя, окружающий мир, а также раскрывать собственные уникальные способности, которые определяют их дальнейший успех во всех сферах жизнедеятельности. На киностудии "Союзмультфильм" мы уделяем особое внимание образовательной функции при создании анимационных проектов и мультсериал "Монсики" тому подтверждение", — говорит председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. По ее словам, "сценаристы совместно с психологами разработали близкие детям сюжетные истории с интересной подачей, которые научат их распознавать и понимать чувства и эмоции, выстраивать взаимоотношения". За первую половину 2022 года "Монсики" вошли в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России. География дистрибуции сериала включает США, Китай, Канаду, Великобританию, Словению и страны Балтии.

https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлиана слащева, россия, сша, китай, союзмультфильм, кино и сериалы, культура, эмоции, дети