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Архитекторы из Казани и Москвы выиграли конкурс на проект соборной мечети - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
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Архитекторы из Казани и Москвы выиграли конкурс на проект соборной мечети
Архитекторы из Казани и Москвы выиграли конкурс на проект соборной мечети - РИА Новости, 08.07.2022
Архитекторы из Казани и Москвы выиграли конкурс на проект соборной мечети
Победителями международного конкурса на разработку эскизного проекта и концепции будущей соборной мечети Казани стали сразу два проекта - архитектора Айвара... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:18
2022-07-08T20:18
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Победителями международного конкурса на разработку эскизного проекта и концепции будущей соборной мечети Казани стали сразу два проекта - архитектора Айвара Саттарова из Казани и архитектурно-реставрационного бюро "Гинзбург Архитектс" из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, каждая из представленных на конкурс работ уникальна. Эти образы, по словам главы республики, найдут воплощение при строительстве других храмов в Татарстане.Открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории был объявлен 1 апреля. Строительные работы планируется начать осенью этого года.По информации организаторов, на конкурс было подано более 40 заявок претендентов из восьми стран. Во второй этап прошли 20 участников из шести стран: России, ОАЭ, Турции, Египта, Казахстана и Узбекистана. Три финалиста удостоены денежного вознаграждения: 2,5 миллиона рублей за первое место, 1 миллион рублей - за второе место, 0,5 миллиона рублей - за третье.Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама Волжской Булгарией.Заказчиком строительства соборной мечети выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядами и я в – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).
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рустам минниханов, россия, оаэ, турция
20:18 08.07.2022
 
Архитекторы из Казани и Москвы выиграли конкурс на проект соборной мечети

Архитекторы из Казани и Москвы выиграли международный конкурс на проект соборной мечети

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Победителями международного конкурса на разработку эскизного проекта и концепции будущей соборной мечети Казани стали сразу два проекта - архитектора Айвара Саттарова из Казани и архитектурно-реставрационного бюро "Гинзбург Архитектс" из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Каждый проект имеет свою изюминку, но надо понимать, что для такого прекрасного города, столицы Республики Татарстан должен появиться действительно монумент, который в годах, в веках останется, в памяти людей… Огромная еще работа ждет, но как всегда, в Татарстане результат будет тот, который задуман", - сказал на церемонии объявления победителей министр строительства и ЖКХ РФ, председатель жюри конкурса Ирек Файзуллин.
Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, каждая из представленных на конкурс работ уникальна. Эти образы, по словам главы республики, найдут воплощение при строительстве других храмов в Татарстане.
Открытый международный конкурс на разработку эскизного проекта и архитектурной концепции мечети и прилегающей территории был объявлен 1 апреля. Строительные работы планируется начать осенью этого года.
По информации организаторов, на конкурс было подано более 40 заявок претендентов из восьми стран. Во второй этап прошли 20 участников из шести стран: России, ОАЭ, Турции, Египта, Казахстана и Узбекистана. Три финалиста удостоены денежного вознаграждения: 2,5 миллиона рублей за первое место, 1 миллион рублей - за второе место, 0,5 миллиона рублей - за третье.
Соборная мечеть расположится на берегу реки Казанки напротив стен Казанского Кремля и сможет принять одновременно не менее 10 тысяч человек. В основание мечети планируется заложить древние камни, привезенные из Болгара, с места принятия ислама Волжской Булгарией.
Заказчиком строительства соборной мечети выступит Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества "Игелек – Доброта", наблюдательный совет которого возглавляет президент Татарстана, генеральным подрядами и я в – ООО "Евростройхолдинг+" (данная компания работала над воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери).
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