В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 16,6 процента
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 16,6%, вакцинация первым компонентом проведена более 93 миллионов раз, двумя – 88,6 миллиона, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Вакцинация первым компонентом 93 099 012, полная вакцинация 88 672 769, коллективный иммунитет 16,6%", - говорится в сообщении.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 18,6%.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". 1 апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.