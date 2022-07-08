Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным
Генсек НАТО Столтенберг выразил поддержу Японии из-за нападения на экс-премьера Синдзо Абэ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован чудовищным нападением на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и выразил поддержу от имени альянса народу Японии и ее руководству.
"Шокирован чудовищным нападением на Синдзо Абэ во время его обращения к избирателям… НАТО выражает поддержку народу нашего близкого партнера Японии и премьер-министру Фумио Кисиде", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте Столтенберга.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.