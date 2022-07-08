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Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным - РИА Новости, 08.07.2022
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Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным
Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным - РИА Новости, 08.07.2022
Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован чудовищным нападением на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и выразил поддержу от имени альянса народу Японии РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:39
2022-07-08T11:39
в мире
синдзо абэ
нара (город)
япония
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован чудовищным нападением на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и выразил поддержу от имени альянса народу Японии и ее руководству.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, нато, йенс столтенберг
11:39 08.07.2022
 
Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным

Генсек НАТО Столтенберг выразил поддержу Японии из-за нападения на экс-премьера Синдзо Абэ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован чудовищным нападением на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и выразил поддержу от имени альянса народу Японии и ее руководству.
"Шокирован чудовищным нападением на Синдзо Абэ во время его обращения к избирателям… НАТО выражает поддержку народу нашего близкого партнера Японии и премьер-министру Фумио Кисиде", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте Столтенберга.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Вчера, 09:14
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
 
В миреСиндзо АбэНара (город)ЯпонияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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