https://ria.ru/20220708/eks-premer-1801157325.html

Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным

Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным - РИА Новости, 08.07.2022

Генсек НАТО назвал нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ чудовищным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован чудовищным нападением на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и выразил поддержу от имени альянса народу Японии РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:39

2022-07-08T11:39

2022-07-08T11:39

в мире

синдзо абэ

нара (город)

япония

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован чудовищным нападением на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и выразил поддержу от имени альянса народу Японии и ее руководству.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте нападения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801121169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, нато, йенс столтенберг