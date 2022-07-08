Эксперт заявил, что Джонсон разрушил отношения Лондона с Россией и Китаем

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон, накануне заявивший о предстоящем уходе в отставку, служил интересам США часто в ущерб интересам британского народа, он фактически разрушил отношения Лондона с Китаем и Россией, его уход благоприятен для всех, заявил РИА Новости в пятницу профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. При этом с разных сторон звучат призывы, что он уже должен покинуть свой пост."В последние два с лишним года Джонсон игнорировал национальные интересы Великобритании, полностью отказался от независимой внешней политики и был готов добровольно стать лакеем США, жертвуя независимой внешней политикой Лондона и возможностью самостоятельно принимать решения. С этой точки зрения это (уход Джонсона с поста премьера – ред.) хорошо для самой Великобритании, для Китая, России и ЕС, это хорошо даже для мира во всем мире", - заявил Гао Чжикай.Он отметил, что, к примеру, после начала специальной военной операции на Украине, Джонсон последовательно придерживался крайне резкой антироссийской риторики, кричал о необходимости военных действий и непрерывной эскалации конфликта, а также призывал к уничтожению и расколу России.Аналитик добавил, что недавно Джонсон дважды побывал на Украине, и на тот момент его беспокоили различные внутренние проблемы, а кризис внутри Великобритании был уже довольно серьезным, "он пытался использовать конфликт на Украине, чтобы сделать из себя защитника Украины, чтобы отвлечь внимание от проблем в его собственной стране"."Другими словами, его на самом деле волнует не жизнь и смерть жителей Украины, не стабильность Украины, не то, как решить конфликт на Украине мирным путем, а только его личные интересы", - добавил Гао Чжикай.Говоря о роли Джонсона в развитии отношений Великобритании и Китая, Гао Чжикай заявил, что "Джонсон продал свою душу и тело США, он был готов служить "вышибалой" Вашингтона и до крайности провоцировать Китай по многим вопросам, особенно по тайваньскому, в результате чего отношения между Пекином и Лондоном достигли точки замерзания".Он добавил, что Джонсон фактически разрушил дипломатические отношения Великобритании с Россией и Китаем, и все его действия полностью противоречат фундаментальным интересам британского народа.В дальнейшем, указал аналитик, все зависит от того, сможет ли новый премьер-министр Великобритании поставить на первое место интересы британского народа вместо того, чтобы отстаивать интересы США, следовать за Вашингтоном и быть его приспешником."Перед следующим премьер-министром Великобритании стоит крайне тяжелая задача, потому что сейчас страна переживает инфляцию, нехватку энергоресурсов и серьезный финансовый кризис. С этой точки зрения они должны начать действовать как можно быстрее, и самое главное - наладить отношения с Россией. Потому что без России прочного мира не может быть ни в Европе, ни в мире", - полагает он.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон, накануне заявивший о предстоящем уходе в отставку, служил интересам США часто в ущерб интересам британского народа, он фактически разрушил отношения Лондона с Китаем и Россией, его уход благоприятен для всех, заявил РИА Новости в пятницу профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. При этом с разных сторон звучат призывы, что он уже должен покинуть свой пост.
"В последние два с лишним года Джонсон игнорировал национальные интересы Великобритании, полностью отказался от независимой внешней политики и был готов добровольно стать лакеем США, жертвуя независимой внешней политикой Лондона и возможностью самостоятельно принимать решения. С этой точки зрения это (уход Джонсона с поста премьера – ред.) хорошо для самой Великобритании, для Китая, России и ЕС, это хорошо даже для мира во всем мире", - заявил Гао Чжикай.
Он отметил, что, к примеру, после начала специальной военной операции на Украине, Джонсон последовательно придерживался крайне резкой антироссийской риторики, кричал о необходимости военных действий и непрерывной эскалации конфликта, а также призывал к уничтожению и расколу России.
"Все эти высказывания - совсем не то, что в нормальной ситуации должен говорить ответственный британский лидер", - указал он.
Аналитик добавил, что недавно Джонсон дважды побывал на Украине, и на тот момент его беспокоили различные внутренние проблемы, а кризис внутри Великобритании был уже довольно серьезным, "он пытался использовать конфликт на Украине, чтобы сделать из себя защитника Украины, чтобы отвлечь внимание от проблем в его собственной стране".
"Другими словами, его на самом деле волнует не жизнь и смерть жителей Украины, не стабильность Украины, не то, как решить конфликт на Украине мирным путем, а только его личные интересы", - добавил Гао Чжикай.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
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Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
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Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
Говоря о роли Джонсона в развитии отношений Великобритании и Китая, Гао Чжикай заявил, что "Джонсон продал свою душу и тело США, он был готов служить "вышибалой" Вашингтона и до крайности провоцировать Китай по многим вопросам, особенно по тайваньскому, в результате чего отношения между Пекином и Лондоном достигли точки замерзания".
Он добавил, что Джонсон фактически разрушил дипломатические отношения Великобритании с Россией и Китаем, и все его действия полностью противоречат фундаментальным интересам британского народа.
В дальнейшем, указал аналитик, все зависит от того, сможет ли новый премьер-министр Великобритании поставить на первое место интересы британского народа вместо того, чтобы отстаивать интересы США, следовать за Вашингтоном и быть его приспешником.
"Перед следующим премьер-министром Великобритании стоит крайне тяжелая задача, потому что сейчас страна переживает инфляцию, нехватку энергоресурсов и серьезный финансовый кризис. С этой точки зрения они должны начать действовать как можно быстрее, и самое главное - наладить отношения с Россией. Потому что без России прочного мира не может быть ни в Европе, ни в мире", - полагает он.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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