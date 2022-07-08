https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801210922.html

СМИ: Джонсон не сможет сыграть свадьбу в особняке премьеров

СМИ: Джонсон не сможет сыграть свадьбу в особняке премьеров - РИА Новости, 08.07.2022

СМИ: Джонсон не сможет сыграть свадьбу в особняке премьеров

Празднование свадьбы заявившего о намерении уйти в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перенесено из особняка премьеров в другое место,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:06

2022-07-08T14:06

2022-07-08T14:06

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борис джонсон

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Празднование свадьбы заявившего о намерении уйти в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перенесено из особняка премьеров в другое место, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.Ранее британская газета Mirror со ссылкой на источники писала, что одна из причин, почему Джонсон может хотеть оставаться на посту и.о. лидера консерваторов и премьера Британии, заключается в его желании провести свадьбу в конце июля в особняке Чекерс, который считается резиденцией премьер-министров. "Теперь номер 10 (на Даунинг-стрит- ред.) подтвердил Sky News, что она (вечеринка - ред.) больше не будет проходить в этом месте", - сообщает телеканал.Джонсон и его жена Керри поженились в мае 2021 года, однако тогда на свою свадьбу на Даунинг-стрит они могли позвать не более 30 человек. Пара запланировала провести более масштабное празднование 30 июля в усадьбе XVI века Чекерс в графстве Бакингемшир в центре Англии и уже пригласила туда членов своих семей и друзей. Особняк считается "местом для отдыха премьер-министров", потому что у некоторых премьеров нет собственного загородного дома.Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, борис джонсон