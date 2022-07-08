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Совфед одобрил закон о создании движения детей и молодежи - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о создании движения детей и молодежи
Совфед одобрил закон о создании движения детей и молодежи - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о создании движения детей и молодежи
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании в России движения детей и молодежи. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:47
2022-07-08T15:47
общество
россия
совет федерации рф
дети
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании в России движения детей и молодежи.Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.При губернаторах в субъектах РФ предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать его более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество. Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд.Принятый закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Любовь Глебова сообщила, что после принятия закона в течение двух месяцев должен пройти учредительный съезд организации.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
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общество, россия, совет федерации рф, дети
15:47 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о создании движения детей и молодежи

Совет Федерации одобрил закон о создании в России движения детей и молодежи

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании в России движения детей и молодежи.
Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
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Движение детей и молодежи может получить символику
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.
При губернаторах в субъектах РФ предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать его более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику - гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.
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Принятый закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Любовь Глебова сообщила, что после принятия закона в течение двух месяцев должен пройти учредительный съезд организации.
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