https://ria.ru/20220708/deti-1801338691.html
Совфед одобрил закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Совфед одобрил закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Сенаторы в рамках пленарного заседания Совета Федерации одобрили закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:19
2022-07-08T20:19
2022-07-08T20:19
общество
совет федерации рф
школа
дети
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы в рамках пленарного заседания Совета Федерации одобрили закон о бесплатном двухразовом питании детей с ограниченными возможностями здоровья в школах вне зависимости от формы обучения.Как отмечается в пояснительных материалах, законом уточняется категория обучающихся, которые обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием с указанием, что это дети с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.Закон устанавливает единый для всех регионов подход к обеспечению детей с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием, определяет источники финансирования – это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов.
https://ria.ru/20220708/prodlenka-1801337185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, школа, дети
Совфед одобрил закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах
Сенаторы одобрили закон о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах