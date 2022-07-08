17:29 08.07.2022 (обновлено: 18:07 08.07.2022)
Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест
Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Защита просит ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Экс-начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Умнова, его бывшего зама генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова и судебного пристава Елену Копьеву Басманный суд Москвы арестовал 6 июля. Они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.