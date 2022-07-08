https://ria.ru/20220708/arest-1801293278.html

Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест

Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест - РИА Новости, 08.07.2022

Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест

Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:29

2022-07-08T17:29

2022-07-08T18:07

происшествия

россия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ленинградская область

московский городской суд

угибдд

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Защита просит ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Экс-начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Умнова, его бывшего зама генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова и судебного пристава Елену Копьеву Басманный суд Москвы арестовал 6 июля. Они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.

https://ria.ru/20220706/sud-1800679493.html

https://ria.ru/20220706/mvd-1800762413.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, московский городской суд, угибдд