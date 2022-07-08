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Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест - РИА Новости, 08.07.2022
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Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест
Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест - РИА Новости, 08.07.2022
Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест
Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:29
2022-07-08T18:07
происшествия
россия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
московский городской суд
угибдд
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Защита просит ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.Экс-начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Умнова, его бывшего зама генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова и судебного пристава Елену Копьеву Басманный суд Москвы арестовал 6 июля. Они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
https://ria.ru/20220706/sud-1800679493.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, московский городской суд, угибдд
17:29 08.07.2022 (обновлено: 18:07 08.07.2022)
 
Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест

Помощник главы МВД Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы
Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:26
СК предъявил обвинение генералам по делу о превышении полномочий
Защита просит ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Экс-начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Умнова, его бывшего зама генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова и судебного пристава Елену Копьеву Басманный суд Москвы арестовал 6 июля. Они обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2016 по 2020 годы должностные лица из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам главка.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:44
МВД опровергло информацию об изъятии денег в петербургском главке
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ленинградская областьМосковский городской судУГИБДД
 
 
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