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Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ
Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ
Мудрости бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не хватает нынешнему руководству Японии, которое следует санкционной политике других стран G7, сообщил глава РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:38
2022-07-08T13:55
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
в мире
япония
россия
синдзо абэ
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мудрости бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не хватает нынешнему руководству Японии, которое следует санкционной политике других стран G7, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Его мудрости и конструктива явно не хватает нынешнему руководству Японии, идущему в фарватере санкционного безумия остальных стран G7", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Абэ ставил во главу угла национальные интересы Японии и был готов развивать сотрудничество с Россией. "Абэ ставил во главу угла национальные интересы своей страны, которая во многом выигрывала от конструктивных отношений с Россией... Даже в условиях конфронтации России с коллективным Западом он был готов развивать сотрудничество и взаимосвязи", - уточнил российский парламентарий.Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови.
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, япония, россия, синдзо абэ, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
13:38 08.07.2022 (обновлено: 13:55 08.07.2022)
 
Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ

Слуцкий: мудрости Абэ явно не хватает нынешнему руководству Японии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мудрости бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не хватает нынешнему руководству Японии, которое следует санкционной политике других стран G7, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Его мудрости и конструктива явно не хватает нынешнему руководству Японии, идущему в фарватере санкционного безумия остальных стран G7", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Абэ ставил во главу угла национальные интересы Японии и был готов развивать сотрудничество с Россией. "Абэ ставил во главу угла национальные интересы своей страны, которая во многом выигрывала от конструктивных отношений с Россией... Даже в условиях конфронтации России с коллективным Западом он был готов развивать сотрудничество и взаимосвязи", - уточнил российский парламентарий.
Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови.
Покушение на Синдзо Абэ
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара.
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

Сотрудник распространяет дополнительные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AP Photo / Eugene Hoshiko

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает перед СМИ в Токио. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено во время предвыборной речи в пятницу
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

Полиция работает на месте происшествия на станции Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи в Наре
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
 
Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэВ миреЯпонияРоссияСиндзо АбэГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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