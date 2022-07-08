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Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ

Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Слуцкий заявил, что нынешнему руководству Японии не хватает мудрости Абэ

Мудрости бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не хватает нынешнему руководству Японии, которое следует санкционной политике других стран G7, сообщил глава РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:38

2022-07-08T13:38

2022-07-08T13:55

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

в мире

япония

россия

синдзо абэ

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мудрости бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не хватает нынешнему руководству Японии, которое следует санкционной политике других стран G7, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Его мудрости и конструктива явно не хватает нынешнему руководству Японии, идущему в фарватере санкционного безумия остальных стран G7", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Абэ ставил во главу угла национальные интересы Японии и был готов развивать сотрудничество с Россией. "Абэ ставил во главу угла национальные интересы своей страны, которая во многом выигрывала от конструктивных отношений с Россией... Даже в условиях конфронтации России с коллективным Западом он был готов развивать сотрудничество и взаимосвязи", - уточнил российский парламентарий.Нападение на Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ, в Абэ дважды стреляли сзади. По данным врачей больницы Медуниверситета Нары, политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени, а в 17.03 по местному времени он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

убийство экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, япония, россия, синдзо абэ, госдума рф, леонид слуцкий (политик)