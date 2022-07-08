https://ria.ru/20220708/abe-1801166420.html

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения - РИА Новости, 08.07.2022

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:58

2022-07-08T11:58

2022-07-08T15:57

синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.По информации врачей, Абэ доставили в больницу 12:20 по местному времени (06:20 мск). Он получил ранения в сердце и область шеи. Смерть зафиксирована в 17:03 (11:03 мск). Причиной смерти медики назвали потерю крови."Кровотечение наблюдалось из различных мест. Нам не удалось полностью остановить кровотечение. К сожалению, сердцебиение так и не возобновилось", — сказали в больнице.Нападение на Абэ произошло около 11:30, когда он выступал на улице в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство, затем дело переквалифицировали на убийство. На допросе Ямагами заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801181645.html

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

синдзо абэ