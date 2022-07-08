Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.По информации врачей, Абэ доставили в больницу 12:20 по местному времени (06:20 мск). Он получил ранения в сердце и область шеи. Смерть зафиксирована в 17:03 (11:03 мск). Причиной смерти медики назвали потерю крови."Кровотечение наблюдалось из различных мест. Нам не удалось полностью остановить кровотечение. К сожалению, сердцебиение так и не возобновилось", — сказали в больнице.Нападение на Абэ произошло около 11:30, когда он выступал на улице в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство, затем дело переквалифицировали на убийство. На допросе Ямагами заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
По информации врачей, Абэ доставили в больницу 12:20 по местному времени (06:20 мск). Он получил ранения в сердце и область шеи. Смерть зафиксирована в 17:03 (11:03 мск).
Причиной смерти медики назвали потерю крови.
"Кровотечение наблюдалось из различных мест. Нам не удалось полностью остановить кровотечение. К сожалению, сердцебиение так и не возобновилось", — сказали в больнице.
Нападение на Абэ произошло около 11:30, когда он выступал на улице в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал.
Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство, затем дело переквалифицировали на убийство.
На допросе Ямагами заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
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На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
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"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
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