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Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару - РИА Новости, 08.07.2022
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Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару
Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару - РИА Новости, 08.07.2022
Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару
Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ прибыла в префектуру Нара, где на политика было совершено нападение, и направляется в больницу, передает РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:10
2022-07-08T11:42
в мире
япония
нара (город)
токио
синдзо абэ
фумио кисида
нобуо киси
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ прибыла в префектуру Нара, где на политика было совершено нападение, и направляется в больницу, передает телеканал NHK.По данным телеканала, Акиэ прибыла из Токио в Киото, откуда затем выехала в Нару. На кадрах видно, что супруга бывшего премьера, облаченная в платье темно-серого или черного цвета, была с небольшим чемоданом.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.Как заявил в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, "состояние бывшего премьера Абэ после нападения крайне тяжелое". Младший брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что врачи "делают все возможное для спасения жизни экс-премьера Абэ, включая переливание крови".На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
https://ria.ru/20220708/abe-1801138067.html
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в мире, япония, нара (город), токио, синдзо абэ, фумио кисида, нобуо киси, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
11:10 08.07.2022 (обновлено: 11:42 08.07.2022)
 
Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару

Супруга Синдзо Абэ Акиэ прибыла в Нару и направляется в больницу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСиндзо Абэ с супругой Акиэ
Синдзо Абэ с супругой Акиэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Синдзо Абэ с супругой Акиэ. Архивное фото
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ прибыла в префектуру Нара, где на политика было совершено нападение, и направляется в больницу, передает телеканал NHK.
По данным телеканала, Акиэ прибыла из Токио в Киото, откуда затем выехала в Нару. На кадрах видно, что супруга бывшего премьера, облаченная в платье темно-серого или черного цвета, была с небольшим чемоданом.
Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 10:35
Младший брат Абэ заявил, что политику делают переливание крови
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.
Покушение на Синдзо Абэ
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара.
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

Сотрудник распространяет дополнительные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AP Photo / Eugene Hoshiko

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает перед СМИ в Токио. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено во время предвыборной речи в пятницу
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

Полиция работает на месте происшествия на станции Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи в Наре
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
Как заявил в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, "состояние бывшего премьера Абэ после нападения крайне тяжелое". Младший брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что врачи "делают все возможное для спасения жизни экс-премьера Абэ, включая переливание крови".
Момент нападения на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Вчера, 09:14
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
 
В миреЯпонияНара (город)ТокиоСиндзо АбэФумио КисидаНобуо КисиУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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