https://ria.ru/20220708/abe-1801147778.html

Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару

Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару - РИА Новости, 08.07.2022

Супруга Синдзо Абэ прибыла в Нару

Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ прибыла в префектуру Нара, где на политика было совершено нападение, и направляется в больницу, передает РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:10

2022-07-08T11:10

2022-07-08T11:42

в мире

япония

нара (город)

токио

синдзо абэ

фумио кисида

нобуо киси

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ прибыла в префектуру Нара, где на политика было совершено нападение, и направляется в больницу, передает телеканал NHK.По данным телеканала, Акиэ прибыла из Токио в Киото, откуда затем выехала в Нару. На кадрах видно, что супруга бывшего премьера, облаченная в платье темно-серого или черного цвета, была с небольшим чемоданом.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение. Кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.Как заявил в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, "состояние бывшего премьера Абэ после нападения крайне тяжелое". Младший брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что врачи "делают все возможное для спасения жизни экс-премьера Абэ, включая переливание крови".На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.Ямагами дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".

https://ria.ru/20220708/abe-1801138067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, нара (город), токио, синдзо абэ, фумио кисида, нобуо киси, убийство экс-премьера японии синдзо абэ