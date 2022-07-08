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СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения

СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения - РИА Новости, 08.07.2022

СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T06:05

2022-07-08T06:05

2022-07-08T09:09

в мире

синдзо абэ

япония

токио

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания, он не подает признаков жизни, сообщило агентство Киодо.По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли со спины. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца.Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.

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