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СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения
СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения - РИА Новости, 08.07.2022
СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T06:05
2022-07-08T06:05
2022-07-08T09:09
в мире
синдзо абэ
япония
токио
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован без сознания, он не подает признаков жизни, сообщило агентство Киодо.По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли со спины. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца.Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, синдзо абэ, япония, токио, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
06:05 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
СМИ: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения
Киодо: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения в Нара