https://ria.ru/20220707/tranzit-1800942548.html

Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита в регион

Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита в регион - РИА Новости, 07.07.2022

Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита в регион

Калининград устроит только полное возобновление транзита, который был до введения ограничений Литвой, все остальное будет частичной или полной блокадой, заявил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:44

2022-07-07T14:44

2022-07-07T15:09

санкции в отношении россии

экономика

калининград

калининградская область

литва

россия

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Калининград устроит только полное возобновление транзита, который был до введения ограничений Литвой, все остальное будет частичной или полной блокадой, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк заявил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями. Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри подчеркнул, что "исполнение санкций находится в приоритете (для Еврокомиссии - ред.), мы всегда контактируем со странами ЕС по вопросу исполнения санкций"."Нас, как регион, устроит только полное возобновление транзита калининградских российских товаров из России, по сути, в Россию, который был до 17 июня, все остальное будет частичной либо полной блокадой", - заявил Лысков. Он добавил, что в Калининграде готовы к любому развитию событий, но надеются, что здравомыслие политиков Евросоюза возьмет верх и транзит будет возобновлён полностью. Он добавил, что в Калининграде готовы к любому развитию событий, но надеются, что здравомыслие политиков Евросоюза возьмёт верх и транзит будет возобновлён полностью."Канцлер Германии заявил, что необходимо возобновить транзит. И я думаю, есть еще здравомыслящие политики в Евросоюзе. Так вот, не дожидаясь, пока здравомыслие в Евросоюзе победит, мы со своей стороны усилили нашу паромную переправу. Вот буквально на днях на неё встаёт ещё один сухогруз, который будет ходить из порта Санкт-Петербурга в калининградский торговый порт. Мы проработали с федеральным центром субсидирование тарифа и сейчас ждём уже нормативной документации, которая позволит перевозить грузы по морю по такому же тарифу, который установлен на железной дороге", - подчеркнул Лысков.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Позже калининградский губернатор заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html

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калининградская область

литва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, калининград, калининградская область, литва, россия, евросоюз