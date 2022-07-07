https://ria.ru/20220707/severodonetsk-1800880467.html

В ЛНР назначили и.о. главы администрации Северодонецка

В ЛНР назначили и.о. главы администрации Северодонецка - РИА Новости, 07.07.2022

В ЛНР назначили и.о. главы администрации Северодонецка

Исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка назначен Николай Моргунов, ранее занимавший пост главы администрации города Брянка в ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:40

2022-07-07T11:40

2022-07-07T11:51

специальная военная операция на украине

северодонецк

в мире

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка назначен Николай Моргунов, ранее занимавший пост главы администрации города Брянка в ЛНР, сообщили в правительстве республики.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

северодонецк

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северодонецк, в мире, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр