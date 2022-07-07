https://ria.ru/20220707/otstavka-1801056179.html

Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона

Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона

Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за новости об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:28

2022-07-07T19:28

2022-07-07T19:28

в мире

борис джонсон

владимир путин

великобритания

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:165:2700:1684_1920x0_80_0_0_fb66b485f12799a71e75d0d9ec408800.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за новости об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене", - написал Зеленский в Telegram-канале.Ранее в четверг Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801047712.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, владимир путин, великобритания, украина, россия