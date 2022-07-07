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Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона
Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона
Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за новости об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:28
2022-07-07T19:28
в мире
борис джонсон
владимир путин
великобритания
украина
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за новости об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене", - написал Зеленский в Telegram-канале.Ранее в четверг Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, борис джонсон, владимир путин, великобритания, украина, россия
19:28 07.07.2022
 
Зеленский рассказал о грусти украинцев из-за отставки Джонсона

Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за новости об отставке Джонсона

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за новости об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон
© AFP 2022 / Justin Tallis

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. 6 июля 2022
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
© AP Photo / Dan Kitwood/Pool

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
© AP Photo / Sang Tan

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

Борис Джонсон возле своей восковой фигуры в музее Мадам Тюссо в Лондоне
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
© AFP 2022 / Toby Melville, Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед женским футбольным матчем во время предвыборной кампании в Чидл-Халме, Англия
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© AP Photo / Victoria Jones/Pool

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" Ее Величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Букингемском дворце в Лондоне
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" Ее Величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Перед тем как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

Борис Джонсон ест мороженое на острове Барри, Уэльс
7 из 15

Перед тем как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Stefan Rousseau

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут преемника.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимают участие в открытии саммита G20 в Риме
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут преемника.

© AP Photo / Stefan Rousseau
© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборного визита в Центр шестого класса колледжа Бернли, Англия
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в традиционном тюрбане в Гандинагаре, Индия
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надевает велосипедный шлем
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда отпустит колкое словцо.

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон укрываются от дождя во время открытия Мемориала полиции Великобритании в Национальном мемориальном дендрарии в Олревасе, Англия
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда отпустит колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на уроке рисования во время посещения молодежной зоны HideOut в Манчестере, Англия
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Matt Dunham, Pool

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет вилочным погрузчиком в Тилбери, Англия
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" Ее Величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
7 из 15

Перед тем как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут преемника.

© AP Photo / Stefan Rousseau
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда отпустит колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
"Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Ранее в четверг Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь в обороне до тех пор, пока это будет необходимо.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 18:54
Уровень поддержки Джонсона обновил антирекорд
 
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