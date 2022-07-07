https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801034660.html

СМИ: Джонсон хочет сыграть свадьбу в резиденции премьер-министров

СМИ: Джонсон хочет сыграть свадьбу в резиденции премьер-министров - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: Джонсон хочет сыграть свадьбу в резиденции премьер-министров

Одна из причин, по которой Борис Джонсон может захотеть оставаться на посту и.о. лидера консерваторов и премьера Британии, заключается в его желании провести... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:19

2022-07-07T18:19

2022-07-07T18:19

в мире

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Одна из причин, по которой Борис Джонсон может захотеть оставаться на посту и.о. лидера консерваторов и премьера Британии, заключается в его желании провести свою свадьбу в конце июля в особняке, который считается резиденцией премьер-министров, пишет газета Mirror со ссылкой на источники.Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Джонсон и его жена Керри поженились в мае 2021 года, однако тогда на свою свадьбу на Даунинг-стрит они могли позвать не более 30 человек. Пара запланировала провести более масштабную свадьбу 30 июля в усадьбе XVI века Чекерс в графстве Бакингемшир в центре Англии и уже пригласили туда членов своих семей и друзей. Особняк считается "местом для отдыха премьер-министров", потому что у некоторых премьеров нет собственного загородного дома."Борис Джонсон хочет остаться в роли и.о. лидера тори, частично чтобы провести большую свадьбу в Чекерс позже в этом месяце", - пишет газета. В то же время представитель Джонсона заявил, что тот продолжит исполнять свои обязанности премьера из "чувства долга".Когда именно Джонсон должен будет покинуть свой пост, пока не известно. Ожидается, что решение по времени избрания преемника и окончания полномочий Джонсона примут на следующей неделе.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800993334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, великобритания