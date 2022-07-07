https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800969694.html

"Пока-пока!" Немецкие политики обрадовались отставке Джонсона

"Пока-пока!" Немецкие политики обрадовались отставке Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

"Пока-пока!" Немецкие политики обрадовались отставке Джонсона

Немецкие политики радостно отреагировали в Twitter на отставку Бориса Джонсона — многие выражают надежду на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:44

2022-07-07T15:44

2022-07-07T16:10

в мире

борис джонсон

ральф штегнер

европа

великобритания

отставка премьер-министра великобритании гордона брауна

германия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкие политики радостно отреагировали в Twitter на отставку Бориса Джонсона — многие выражают надежду на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза."Отставка Бориса Джонсона запоздала. Он помог Брекзиту враньем, его срок на посту был отмечен недавними коронавирусными скандалами. Тори остаются одним из леденящих примеров консервативного популизма в Европе и во всем мире. Пришла пора перемен", — заявила Социал-демократическая партия Германии, сопроводив публикацию упоминанием Лейбористской партии Великобритании и эмодзи поднятого вверх кулака.К ней присоединилась и социал-либеральная партия Volt, известная своей проевропейской политикой: "Пока-пока, Борис Джонсон! В дополнение ко многим политическим и моральным оплошностям, его популизм имел положительный побочный эффект: Volt была основана как противовес его националистской политике и Брекзиту. Давайте снова усилим Европу! Великобритания, ты с нами?""Пока-пока, Борис… поздновато, но все же. Слишком часто завирался, и это также перегружает британский юмор. Борис Джонсон должен уйти. Всегда смотрите на светлую сторону жизни", — написал член бундестага Ральф Штегнер.Сегодня Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Этому предшествовал правительственный кризис — за два дня кабмин покинуло более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что Джонсон знал о том, что в прошлом Пинчера обвиняли в сексуальных домогательствах, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.Джонсон заявил, что намерен исполнять обязанности до назначения нового премьера, но некоторые члены партии настаивают на том, чтобы он покинул пост уже сейчас.

https://ria.ru/20220707/preemnik-1800968080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/dzhonson-1800943573.html

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в мире, борис джонсон, ральф штегнер, европа, великобритания, отставка премьер-министра великобритании гордона брауна, германия