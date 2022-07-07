"Пока-пока!" Немецкие политики обрадовались отставке Джонсона

Немецкие политики назвали отставку британского премьера Джонсона запоздавшей
Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.
Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.
"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.
"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.
В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.
В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.
Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.
Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.
Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.
Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.
Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.
Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.
Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.
Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.
Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.
Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.
Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.
Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.
Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.
Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.
Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.
Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.
"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.
"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.
Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.
Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.
Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.
"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.
В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.
Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.
Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.
Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.
Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.
Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.
Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.
Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.
Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.
"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.